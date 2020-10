'Tata' Martino, con mejor racha en sus primeros 20 partidos con México que Juan Carlos Osorio y Miguel Herrera

El compromiso ante la selección nacional de Argelia será el número 20, para el director técnico argentino, Gerardo Martino, al frente de la selección mexicana, el proceso mundialista comenzó de muy buena manera e incluso posee un 90 por ciento de efectividad en sus enfrentamientos disputados.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!

El estratega ha comandado 19 encuentros con México y ha conseguido 17 triunfos, por un empate y una derrota y con esos números lo colocan como el mejor entrenador del combinado azteca en la última década, por lo menos en su primeros 20 partidos,

Con esas estadísticas supera a José Manuel de la Torre, Miguel Herrera y Juan Carlos Osorio, quienes han dirigido al Tricolor en 20 o más oportunidades.

De acuerdo con cifras extraídas por Mediotiempo, el Chepo de la Torre tuvo una efectividad del 70 por ciento en sus primeros 19 duelos con 12 victorias, 5 empates y 2 derrotas, por su parte, el Piojo Herrera 64 por ciento luego de 11 triunfos, 4 empates y 4 caídas; mientras que Juan Carlos Osorio el 82 por ciento por 15 juegos ganados, 2 empates y 1 perdido.

Después de estos registros el Tata Martino compareció en conferencia de prensa, previo al duelo ante Argelia y expresó lo siguiente.