Surinam entra en el club de emergentes con deuda en estrés

(Bloomberg) -- Los bonos de la pequeña nación sudamericana de Surinam han caído a un récord, arrastrados por el creciente riesgo de incumplimiento, rebajas de la calificación y un presidente condenado por asesinato de masas.

La deuda de US$550 millones de Surinam que vence en 2026 ha caído más de 13 centavos por dólar esta semana hasta los 37 centavos el jueves. A los inversores les preocupa que el Gobierno tenga dificultades para pagar la creciente carga de deuda, que Moody’s Investors Service dijo que podría alcanzar el 85% del producto interno bruto en 2021 cuando rebajó la perspectiva crediticia de la nación esta semana.

“Los riesgos están sesgados a la baja”, escribió el analista sénior David Rogovic en un comunicado el martes por la noche. “Una corrección abrupta podría erosionar aún más las medidas de deuda y el perfil crediticio general de Surinam”.

Los títulos se encuentran entre los de peor rendimiento de los mercados emergentes este año, solo superados por países con riesgo de incumplimiento como Ecuador, Líbano y Angola, según el indicador de Bloomberg Barclays. Los bonos han caído casi 50 centavos desde un máximo de principios de marzo de 87 centavos por dólar.

Moody’s redujo la calificación crediticia de la nación desde B2 a B3 y cambió su perspectiva a negativa dados los grandes déficits fiscales que se esperan para este año y el próximo, además de los riesgos externos. La agencia dijo que espera que los riesgos de financiamiento aumenten ante las elecciones parlamentarias del 25 de mayo a medida que combate el impacto de la pandemia de coronavirus. Surinam también está expuesta a las fluctuaciones de los precios de materias primas como el oro y el petróleo, dijo Moody’s.

S&P Global Ratings también ha rebajado la calificación crediticia del país este mes, estimando la posibilidad de incumplimiento de Surinam de una de tres en los próximos 12 meses. Fitch Ratings rebajó el perfil crediticio de Surinam en enero, citando una creciente carga de deuda.

“A menos que las condiciones se vuelvan favorables, las finanzas de Surinam serán insostenibles”, escribió el analista de S&P, afincado en Toronto, Stephen Ogilvie, en una declaración del 1 de abril. “Las necesidades de financiación siguen siendo elevadas en un momento en que las opciones de financiación se reducen y las instituciones se debilitan”.

