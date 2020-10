Surge edición de Dying Light con todas las expansiones y modos de juego DLC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dying Light debutó en esta generación de consolas, en 2015 y desde entonces no ha dejado de recibir contenido. Dentro de poco, el título cumplirá 6 años en el mercado y al parecer Techland lo celebrará vendiendo una edición más y haciendo así que el juego llegue a más jugadores.

Decimos esto porque, tal como señala Gematsu, hoy salieron a la luz registros del juego en tiendas como Amazon y Best Buy que apuntan a que la desarrolladora y distribuidora Techland lanzará la Dying Light: Anniversary Edition para PlayStation 4 y Xbox One, que se venderá a cambio de $39.99 USD el próximo 8 de diciembre.

Dying Light: Anniversary Edition ofrecerá mucho DLC

Esta edición será perfecta para los jugadores que no han probado el título, ya que incluirá el juego en su versión Enhanced Edition, todas las expansiones y DLC que se han lanzado del juego y una selección de los mejores artículos DLC. Así pues, con la Dying Light: Anniversary Edition, los usuarios podrán obtener los DLC Bozak Horde, Cuisine & Cargo, Be the Zombie, Prison Heist, Ultimate Survivor Bundle, 5th Anniversary Bundle y, por supuesto, The Following y Hellraid.

Es importante recordarte que tomes esta información como algo extraoficial, pues, si bien aparece en tiendas y es creíble, Techland no ha confirmado esta edición. No obstante, todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que la compañía lo haga oficial.

Te dejamos con la imagen de la posible portada.

¿Qué piensas de este lanzamiento? ¿Esperabas una oportunidad como ésta para probar Dying Light? Cuéntanos en los comentarios.

Al parecer, con esta edición Techland se despedirá de Dying Light y preparará a los jugadores para el arribo de Dying Light 2. Desafortunadamente, se esperarba que este nuevo título debutara este año, pero al final fue retrasado y hasta el momento no sabemos cuando se lanzará. No obstante, Techland afirmó hace meses que está en el último tramo de desarrollo y espera sorprender con el anuncio de la fecha de estreno. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Dying Light si visitas esta página.

