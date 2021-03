“Super team”: LaMarcus Aldridge a Brooklyn, la última bomba del mercado de la NBA en un equipo que asusta

LaMarcus Aldridge, figura de San Antonio

Brooklyn adquirió a Kyrie Irving y a Kevin Durant en 2019 en una apuesta arriesgadísima, porque ambos arrastraban lesiones muy serias. Pero se recuperaron y volvieron para hacer de los Nets un equipo competitivo. Pero no se quedaron allí. En enero sumaron a James Harden, otra súper estrella. Y no conformes con semejante tridente, hace dos semanas sumaron a Blake Griffin, un All Star que, si bien se encuentra en una etapa descendente de su carrera, no deja de ser una figura jerarquizada. La constelación se completó en el último momento del cierre de transferencias, con una contratación que volvió a conmocionar a la NBA: LaMarcus Aldridge también jugará en el equipo que comanda Steve Nash.

Aldridge había perdido la titularidad en San Antonio Spurs y llegó a un acuerdo con la franquicia texana para ser desplazado del plantel como “waiver”. Es una cláusula por la que el jugador deja de pertenecer al equipo, aunque la franquicia tiene que asumir el costo de su salario. En este caso, de 24 millones de dólares. Sin embargo, Aldridge acordó con los Spurs una reducción a 16,7 millones, para facilitar la salida. El reglamento indica que si en las siguientes 48 horas algún equipo reclama el contrato de ese jugador, ofrece el pago de una parte del salario y puede sumarlo a su plantilla.

Gregory Shamus





Blake Griffin saluda a James Harden; el poderío de Brooklyn Nets asusta a la NBA (Gregory Shamus/)

En este caso, Brooklyn pagará el contrato mínimo para un veterano: 2,6 millones de dólares. Es decir, jugará en los Nets, pero los Spurs pagarán 14 millones de su sueldo. Miami Heat era otro de los interesados en el contrato de Aldridge, pero el jugador se decantó por el conjunto que más chances tiene de conquistar el título.

Aldridge es un ala-pivote que también puede desempeñarse como pivote. Los Nets podrían alinear un quinteto titular con Harden, Irving, Durant, Griffin y Aldridge, un verdadero equipo de All Star. El plantel se complementa con un aceptable grupo de jugadores de rol que acompañan: DeAndre Jordan (también supo ser All Star), Joe Harris, Jeff Green, Nicolas Claxton, Bruce Brown y Landry Shamet.

Carlos Osorio





James Harden, un goleador imparable, figura de Brooklyn Nets (Carlos Osorio/)

El costo del súper equipo

En 2019, Durant firmó un contrato de 164 millones de dólares (39 en este ejercicio) y cuatro temporadas. Irving, por 141 millones y cuatro años (33,4 en el actual). Harden cobrará esta temporada 41,2 millones. Los Nets parecen tener dinero para todo. Claro que el caso de Aldridge fue un gran negocio, ya que el costo del contrato lo asume otro equipo. Algo parecido a lo que pasó con Griffin, que cobra 32 millones, de los cuales Brooklyn debe costear apenas 1,2, porque el resto lo paga Detroit Pistons, su anterior equipo.

Kevin Durant se mostró recuperado de su lesión y tuvo un regreso estelar en la NBA con Brooklyn





Kevin Durant se mostró recuperado de su lesión y tuvo un regreso estelar en la NBA con Brooklyn

El tope salarial en la NBA es de 109 millones de dólares. Es la mayor cantidad autorizada por la NBA- Sin embargo, los Nets pagan 169 millones en salarios. Eso hace que, además de tener un excedente deban pagar un impuesto de lujo, la multa por la que pagan un dólar extra por cada dólar que supere el límite.

El objetivo de semejante inversión es, por supuesto, la obtención del anillo. Irving y Durant ya fueron campeones, pero las otras estrellas (Harden, Griffin y Aldridge), son veteranos que nunca lograron consagrarse.

El terror de la NBA

Los Angeles Lakers, el campeón, era el gran favorito para repetir el título en el comienzo de la temporada. Porque mantuvo a Anthony Davis y LeBron James (ahora, ambos lesionados) y sumó algunos refuerzos interesantes, como Montrezl Harrrel. Además, Miami Heat, que también sostiene sus aspiraciones y equipos como Utah Jazz y Philadelphia Sixers se apuntan en la carrera por el anillo.

Pero la irrupción de Brooklyn y la concentración de estrellas cambiaron todo. Ahora, incluso los Lakers se preguntan cómo harán para detener el potencial ofensivo de los Nets.

Kyrie Irving tiene un contrato por 105 millones de dólares y tres años con Brooklyn; por cada partido que se ausenta le cobran algo más de 462.000 dólares





Kyrie Irving convivió bien con Harden y Durant por el momento; si los egos no destruyen la relación del equipo, Brooklyn es una amenaza para todos los equipos de la NBA

Hay dos elementos que podrían conspirar contra el “super team”. El primero, naturalmente, es el funcionamiento colectivo y la administración de oportunidades de juego entre para tantos egos. Hasta aquí, aunque no jugaron muchas veces juntos, el tridente Irving/Harden/Durant convivió sin problemas.

El segundo es el tema de las lesiones. Más allá de Irving (29 años), todas las figuras superan los 30 y algunos de ellos vienen de temporadas con muchas lesiones: Durant (32), Harden (31), Griffin (32), Aldridge (35) y Jordan (32).

Si todos llegan saludables a los playoffs el poderío de los Nets puede ser incontenible. Y, por supuesto, asusta al resto de la NBA.