El suéter feo navideño surgió en San Diego

En los últimos años, ha surgido una nueva costumbre navideña, además de las galletas, los regalos y el árbol, ahora están también los suéteres feos navideños.

De seguro conoces, o incluso tienes, un 'ugly sweater', o suéter feos, lo cuales se han vuelto tendencia, pero, ¿sabes cuál es su origen?

El uso de estos suéteres forma parte de una tradición estadounidense y canadiense, y de acuerdo con Media Lab de la Universidad Panamericana (UP), todo se remonta a 2011, cuando estudiantes universitarios de San Diego crearon un sitio web sobre los suéteres navideños más ridículos de EU.

Pronto, el sitio se volvió éxito en noticieros y programas de cadenas televisivas locales, provocando que se unieran al evento. Sin embargo, según la UP, otra versión del origen de estos alegres suéteres involucra a Bill Cosby, quien en su programa de los 80's solía usar suéteres extravagantes, por así decirlo.

Foto de Bill Cosby en The Cosby Show

Incluso hay un Día Nacional del Suéter Navideño Feo en Estados Unidos. En esta celebración, la idea es dejar de avergonzarse de tener que portar la prenda que les regaló la abuelita o la tía.

Esta tradición se celebra el tercer viernes de diciembre de cada año, y en esta ocasión se llevó a cabo el viernes 18 de diciembre.

¿Y tú, usarás un ugly sweater esta Navidad?

