Suárez: "Si el club hace lo que debe, Leo se queda toda la vida"

​Pese a que ​Luis Suárez se perderá practicamente la totalidad de la temporada, el delantero uruguayo atendió a los compañeros de RAC-1 para repasar la actualidad del FC Barcelona y, de paso, lanzar un mensaje a una directiva que seguramente ya sabía lo que Luis les dijo, pero conviene recordárselo. Un jugador sin pelos en la lengua, que atraviesa por una dura lesión pero que sabe que tiene nivel para continuar en el Barcelona, de hecho, desvelado en esta entrevista: tiene una cláusula por la que renovaría de manera inmediata por un año si la próxima temporada juega el 60% de los partidos.





El uruguayo se abre en todos los temas, el primero en abordar es el de su lesión, polemica por cómo se produjo: "Estaba jugando porque estaba acostumbrado a jugar con dolor. En la rodilla derecha tenía problemas. En el cartílago, también tuve un quiste meniscal. Esto te genera que fuerces otras zonas de la rodilla y todo se junta y te genera problemas". Un dolor que ha traído toda la polémica del fichaje del 9, si se hubiese curado a tiempo no tendría que estar pasando por esto y por eso, sobre las críticas, es tajante: "soy fuerte cuando las recibo". Una lesión que no le privará de estar muchos años en el Barça, al menos esa es su voluntad: "Estoy feliz aquí y mi familia, también. Quiero seguir, pero no depende de mí. Pero también está la opción de que el año que viene si juego el 60 por ciento de los partidos en los que estoy disponible, renueve".





Tras abordar su actualidad, todos los focos se fueron hacia ​Messi. Su mejor amigo dentro del vestuario, su confidente y mejor socio en el campo. Al acabar el curso el argentino tiene la posibilidad de marcharse del club si así lo quiere, respecto a esto, Suárez opina: "Si el club hace las cosas que tiene que hacer, armar un equipo competitivo, para él va a ser espectacular y se va a quedar toda la vida acá. Creo que el club entendió el mensaje. Sería lo normal si quieren que el mejor jugador del mundo, de la historia del club, siga a este nivel y acá en el Barcelona. Espero que Leo siga". Armar un equipo competitivo, esa es la clave. Un palo a la directiva por una gestión nefasta hasta el momento.

