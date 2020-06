Starbucks suspenderá publicidad en plataformas de redes sociales

(Bloomberg) -- Starbucks Corp. va a suspender los anuncios en todas las plataformas de redes sociales, sumándose así a otras compañías que están reconsiderando sus canales de marketing ante las críticas a servicios como Facebook Inc. por no controlar el contenido de odio y engañoso.

“Haremos una pausa de publicidad en todas las plataformas de redes sociales mientras continuamos las conversaciones internamente, con nuestros socios de medios y con organizaciones de derechos civiles en un intento por frenar la propagación del discurso de odio”, dijo la cadena de cafeterías en un comunicado el domingo. “Creemos que se debe hacer más para crear comunidades digitales abiertas e inclusivas”.

Un número creciente de compañías, entre ellas Hershey Co., Coca-Cola Co. y PepsiCo., han dicho que suspenderían la publicidad en Facebook, lo que intensifica la presión sobre el responsable ejecutivo, Mark Zuckerberg, para que tome más medidas. El gigante de las redes sociales anunció el viernes que comenzará a etiquetar todas las publicaciones que incluyan información sobre votaciones con un enlace que anima a los usuarios a acceder a datos del nuevo centro electoral de la compañía, y amplió su prohibición del discurso de odio en la publicidad.

Nota Original:Starbucks to Pause Advertising on All Social Media Platforms

