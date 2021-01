Spotify podría comenzar a escuchar tus conversaciones muy pronto

Para muchas personas, una de la bondades de Spotify frente a otras aplicaciones de música tiene que ver con la forma en que su algoritmo sugiere descubrimientos musicales de acuerdo al gusto de cada usuario. Pero ¿Qué pensarías si supieras que la aplicación te recomienda música de acuerdo con lo que escucha de ti durante tus días?

Esta es a grandes rasgos la premisa de una patente que Spotify está pensando en implementar. De acuerdo con el portal Pitchfork, la tecnología de esta patente se basa en el uso de señales de audio para saber qué tipo de música reproducirá la app especialmente para ti. Según el documento que mostró Music Business Worldwide, uno de los factores que podrían ayudar a que la aplicación brinde sugerencias se trata de reconocer el estado emocional de un hablante, mientras que otros datos podrían responder de acuerdo al género y edad; todo mediante los sonidos que capte.

En el apartado emocional, se sabe que con base en las señales contextuales como entonación, acentuación y ritmo, se podría saber si un usuario se encuentra feliz, enojado, triste o neutral.

Respecto a la recopilación de datos del ambiente en el que se encuentra la persona, Spotify podría identificar información del entorno como el número de acompañantes con los que se encuentra el usuario; también lograría saber si está dentro o fuera de un lugar, en el transporte público, o en una fiesta, entre otros escenarios. Estos nuevos datos probablemente se llegarían a combinar con otros tales como las canciones reproducidas previamente o el gusto musical de tus amigos.

"Spotify ha presentado solicitudes de patente para cientos de invenciones y regularmente presentamos nuevas solicitudes. Algunas de estas patentes pasan a formar parte de productos futuros, mientras que otras no. Nuestra ambición es crear la mejor experiencia de audio que existe, pero no tenemos ninguna noticia que compartir en este momento". Mencionó un portavoz de Spotify para Pitchfork''

Esta nueva técnica es tan solo una de las herramientas que Spotify ha implementado en fechas recientes. En 2020 patentó una herramienta que busca que los usuarios superpongan una pista de música con sus propias voces y también realizó un estudio sobre cómo los rasgos de personalidad influyen en las preferencias musicales.

Si bien este método puede parecer polémico, esta no es la primera vez que se utiliza tecnología de este tipo y es claro que esta se trata de una búsqueda por parte de Spotify para recopilar la mayoría de datos posibles, con el fin del perfeccionamiento de su algoritmo en la búsqueda de posicionarse frente a sus competidores directos como iTunes o Amazon Music.

Cabe decir que, pesar de que esta patente de Spotify se presentó en 2018 y se otorgó el 12 de enero, esto no significa que sea segura que se utilice o se lance al mercado.

¿Qué te parece esta noticia? ¡Déjanos tus comentarios!

