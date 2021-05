Sombra y hueso: la incómoda escena de la serie que repugnó al actor Ben Barnes

Netflix

Sombra y hueso se ha convertido en un nuevo éxito en Netflix. La serie basada en la saga literaria de Leigh Bardugo ha fascinado por su lucha del bien contra el mal a través de la eterna batalla de la luz contra la oscuridad. Eso incluye tanto a su heroína protagonista, Alina (Jessie Mei Li), como al villano principal, el general Kirigan (Ben Barnes). De hecho, hay una escena del Oscuro que al intérprete le repugnó.

Aunque ya había sido antagonista en The Punisher de Marvel, Barnes ha declarado que una secuencia del manipulador Kirigan le puso enfermo. Experto en encantar a sus víctimas, el actor develó cuál es ese momento en la que se muestra hasta donde es capaz de llegar el Oscuro.

Barnes hizo referencia a la escena en la que Kirigan interroga a Mal (Archie Reynaux), el amigo más leal de Alina. El general, para probar su identidad, logra que le revele que las flores favoritas de la joven son los lirios azules. Lo siguiente que se ve es al Oscuro dándole a la joven guerrera un ramo de lirios azules. Un gesto con el que la conquista, pues poco después la pareja está a punto de tener relaciones sexuales, que no ocurren, dado que son interrumpidos con las noticias de la fuga de Mal.

“Me puso enfermo, la verdad, en ese momento, porque es la demostración más evidente en la serie de que él es un gran manipulador y hacer esa escena me hizo sentirme muy mal. Cuando vi esa parte de la serie, pensé que no quiero interpretar a chicos malos, quiero un papel de chico bueno”, declaró a The Hollywood Reporter.

Cierto es que Kirigan puede llegar a cometer actos mucho más atroces, como de provocar una matanza. Sin embargo, este gesto es muy personal, lo que muestra lo profunda que es su maldad. Por otro lado, Netflix aún no ha dicho nada sobre su segunda temporada, aunque, dado su éxito, más pronto que tarde habrá anuncio de renovación.