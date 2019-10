Solskjaer había pedido la salida de hasta nueve jugadores cuando llegó al Manchester United

Los planes de Solskjaer en el banquillo del ​United se han torcido bastante este verano. De acuerdo con la BBC, el noruego habría pedido al club la salida de hasta nueve jugadores cuando tomó las riendas del equipo en diciembre, con la esperanza de que pudieran hacerse efectivas durante el pasado mercado.

Sí que hay un buen número de futbolistas que ya no forman parte de la plantilla del United. Fellaini se marchó a China en febrero y Antonio Valencia no renovó y abandonó el club tras más de diez años en sus filas. Por otra parte, jugadores como Smalling o ​Alexis Sánchez han salido cedidos este verano del club rumbo a la Serie A, y aunque tienen que volver al menos este año no estarán en el equipo.

Pero otros muchos con los que Solskjaer no quería contar este año siguen en el equipo. ​Pogba, Martial, Marcos Rojo o Phil Jones son algunos de los nombres que siguen formando parte del Manchester United y a los que el técnico noruego habría querido sacar del club este verano. Este hecho nos da una idea de que la planificación deportiva de cara a esta temporada no ha sido la mejor en el gigante inglés.





Por otra parte, el que sí se marcho fue Lukaku, al Inter de Milán de Conte y Alexis. El delantero era el hombre con más gol de la plantilla y el club no pudo traer un sustituto de garantías para él, lo que origina un boquete en la estructura del equipo ara esta temporada. Otra muestra más del mal diseño del que ha sido víctima Ole Gunnar Solskjaer.

Desde Inglaterra apuntan a que Matt Judge, director deportivo de la entidad, es el principal culpable de la mala política de fichajes y de ventas este año. La falta de experiencia del británico podría ser la causa por la que se han movido tan mal en este mercado de fichajes.

El United ha certificado el peor inicio de su historia en la Premier League tras ocho jornadas de liga. No estaba tan mal después de tantos partidos desde 1989, cuando acabaron la liga decimoterceros. Ahora lo que le queda a los red devils es apechugar con lo que tienen e intentar hacer lo mejor posible en una temporada que se antoja larga y complicada para ellos.





