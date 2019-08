Solskjaer castiga a Alexis Sánchez y le manda al equipo reserva

​El delantero chileno tuvo un fuerte altercado con su compañero Mason Greenwood durante el entrenamiento, en el que hubo más que palabras, y le podría costar muy caro.





Si ​Alexis Sánchez tenía alguna oportunidad de quedarse en el Manchester United parece que él mismo se ha encargado de echarla por tierra. Durante el entrenamiento el chileno tuvo un enfrentamiento con Mason Greenwood, una de las joyas del club, por una dura entrada y ambos intercambiaron algo más que palabras Afortunadamente la cosa no llegó a mayores por la intervención del resto de compañeros. Todo ello bajo la atenta mirada de un Ole Solskjaer que ha perdido la paciencia con Alexis Sánchez.





El técnico le ha abierto la puerta de salida al chileno y desde Inglaterra señalan que en caso de que no encuentre un nuevo equipo será relegado al equipo reserva. Tanto el Daily Mail como The Sun añaden que el incidente con Greenwood habría sido el motivo que llevó a Solskjaer a tomar esa decisión.

Alexis Sanchez

Alexis, que llegó al Manchester United en el pasado mercado de invierno procedente del Arsenal, no ha estado a la altura y en 45 partidos tan sólo ha visto portería en cinco ocasiones. Ahora el delantero parece que está dispuesto a cambiar de aires en busca de continuidad. De momento la Roma es el equipo que más interés ha mostrado en él peor no están dispuestos a hacerse cargo de su ficha que es de 28,35 millones anuales. No obstante, los ​diablos rojos estarían dispuestos a cederle y hacerse cargo de una parte de su ficha si así consiguen que salga y tengas esos minutos que en Old Trafford no va a tener.





Mientras el Manchester busca una salida para su jugador, Alexis Sánchez sigue recuperándose de sus molestias físicas a la espera de resolver su futuro.

