Para qué sirve tomar vinagre de manzana por las mañanas

Seguro que has leído o escuchado muchas veces que es bueno tomar vinagre de manzana por las mañanas antes de desayunar o ingerir cualquier alimento, pero ¿te has preguntado por qué o qué efecto tiene el cuerpo y por qué se recomienda en dietas de pérdida de peso? Preguntamos a la nutricionista Marta Marcé que nos ha dado su opinión sobre uno de los ingredientes más populares en artículos y discusiones sobre pérdida de peso y vida sana.

¿Por qué se recomienda tomar el vinagre de manzana en ayunas y cuál es su efecto?

El vinagre de manzana es una sustancia depuradora y alcalinizadora y su toma en ayunas se ha considerado como un hábito beneficioso para la salud. Como pasa con muchas recomendaciones healthy, no hay base científica que corrobore que el vinagre de manzana ayude a depurar ni a alcalinizar la sangre. Es importante recalcar que tenemos diferentes rangos de pH dependiendo de la zona de nuestro organismo. [...] Cuando en el estómago tendemos hacia la neutralidad o alcalinidad, podemos sufrir problemas para digerir, tener peor salud digestiva y de nuestra microbiota intestinal. Los alimentos que consumimos tienen diferentes pH, pero al llegar al estómago estos se verán acidificados por su pH bajo, es decir que colaborarán poco en cambiar nuestro pH orgánico. En el caso del vinagre de manzana, este tiene un pH también bajo-ácido, por lo que no tendría funciones alcalinas. Como mucho podría ayudar al estómago a mantenerse ácido y llevar a término sus funciones correctamente.

¿Por qué se recomienda en dietas detox?

Sobre la función depurativa del vinagre de manzana, podríamos decir que no tiene ningún componente en concentraciones tales que ayude al hígado o a los otros órganos drenadores a realizar mejor su acción detoxificadora. Para depurar nuestro organismo necesitamos “no ensuciarlo”, es decir, llevar una alimentación saludable (rica en verduras, frutas, hortalizas, grasas saludables y baja en procesados, grasas trans y azúcares refinados), dar descansos digestivos a nuestro organismo, hidratarnos correctamente, hacer deporte de forma habitual y evitar tóxicos en nuestra alimentación y vida diaria. Tomar sustancias “depurativas” y no hacer nada para adquirir buenos hábitos de salud, no ayudan en nuestro estado de depuración sino más bien al contrario, nos distraen de una vida consciente y saludable des de nuestras acciones diarias.

¿Cuál es tu conclusión sobre este ingrediente tan popular?

Si queremos tomar vinagre de manzana podemos usarlo en ensaladas y otros platos como una buena opción de aliño junto el aceite de oliva virgen. También podemos aprovechar su pH bajo en la limpieza del hogar, ya que ayuda a neutralizar bacterias y otros microorganismos que viven peor en acidez.

