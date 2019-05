Guillermo Ochoa, el portero que busca ser de nuevo estrella ¿en México?

Guillermo Ochoa. / Foto: Getty Images

Cada inicio de temporada, los rumores alimentan el fútbol de estufa con elementos que se suman como una fórmula inequívoca para llamar la atención.

En el caso del Atlas, el equipo recién adquirido por Grupo Orlegi, sin duda busca armar una plantilla que resalte, si no en resultados, al menos en figuras que esperemos por el bien de la institución rojinegra, sirvan más para llevarlos a los primeros planos, que ser ingredientes de contenidos editoriales.

El rumor más fuerte en medios surge con la posible llegada de Guillermo Ochoa al equipo tapatío. Algunos medios destacan que el Atlas es el "equipo de sus amores", otros que es una magnífica oportunidad para regresar al fútbol mexicano.

La cadena ESPN es quien comenzó este rumor, el cual integra varios elementos, como el hecho que Ochoa desea buscar otros horizontes, aunque su contrato con el Standard de Lieja no ha finalizado, además la edad del arquero y una repatriación que parece ser parte del enorme regreso de mexicanos al fútbol nacional.

Lo acertado para el portero de origen americanista sería quedarse en Europa. Su paso por el fútbol de ese continente no ha sido sencillo y como a muchos, le ha tocado picar mucha, mucha piedra. Su paso por el fútbol francés con el Ajaccio, después en equipos españoles que peleaban no descender, el Málaga y el Granada, y al final con el Standard Lieja, representan el arduo camino que Ochoa le ha tocado recorrer.

Regresar a México y jugar con el Atlas no es sinónimo de un fracaso, de ninguna manera, pero un arquero con sus cualidades, aún tiene mucho camino por recorrer y pensar, si no en Bélgica, buscar un lugar en otro club europeo que satisfaga sus necesidades profesionales, además, Ochoa aún no resuelve su situación contractual con el Standard de Lieja y no está claro si estará libre para fichar en este verano, o el club interesado en sus servicios tendría que pagar su cláusula de rescisión.

El día en que Guillermo Ochoa decida regresar al futbol mexicano debería ser a través del América. No lo veo en el Atlas... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 28 de mayo de 2019

En este caso, un equipo mexicano interesado en contratar una estrella sin importar el costo (como el Atlas) o un equipo con mayor poder adquisitivo que al contratar a un mexicano pueda atraer una gran taquilla (cualquier equipo de la MLS), podrían darse ese lujo.

Nada nos daría tanto gusto como ver a Guillermo Ochoa de vuelta al fútbol mexicano, pero siempre será un orgullo verlo brillar en una portería de un fútbol de otro nivel. Los retos siempre enriquecen y su regreso puede retrasarse aún más.

La duda que queda es, ¿el América no sería opción? Lo que suena, sin ser una realidad aún, son dos equipos españoles en los que encajaría muy bien Ochoa, Valencia o Getafe, por su experiencia en España.