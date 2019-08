Simeone reconoce que el Atlético ya no es "el equipo del pueblo"

​

El Cholo Simeone es una de las mayores figuras actuales del ​Atlético de Madrid, si no la mayor. Recientemente ha dado una entrevista para "La Nación". EN ella, como siempre, dejó declaraciones polémicas, pero además reconoció que el Atlético ya no es el equipo del pueblo, como él mismo dijo hace varias temporadas.

"No, ya no somos el equipo del pueblo. Hoy tenemos un estadio extraordinario, el año próximo vamos a inaugurar una ciudad deportiva a la altura de lo que el club se merece. Recién ahora el club está paralelo al crecimiento del equipo. El crecimiento del equipo fue demasiado rápido y el club no lo podía acompañar. Pero ahora, con una gestión muy buena, hay un estadio, grandes instalaciones, podemos comprar a los Lemar, a los João Félix. Aspiramos a construir jugadores desde los 21 y 22 años, desde Giménez y Koke, para que años después sean los Griezmann y los Oblak" fueron las palabras del Cholo Simeone sobre la famosa frase que él mismo dijo.

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-ATLETICO





Además, Simeone quiso añadir que "Porque cuando llegó Oblak no era éste, no era el mejor arquero del mundo. Cuando llegó ​Griezmann no era delantero, era un carrilero por izquierda, y cuando lo ponía de punta me decían: "Sácalo que este chico vino para jugar por fuera". Como va a jugar por fuera, les decía, si es chiquito, rapidito, tira buenas diagonales, cabecea, tiene tiro de media distancia, rompe líneas... ¡Cómo va a jugar por el costado!".





Está claro que el Atlético ha mejorado mucho desde la llegada del argentino a los banquillos, y está firmando a grandes jugadores por mucho dinero, por lo que ya es uno de los mejores equipos del mundo y debe pelear por todo, como hacen los grandes.