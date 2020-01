Simeone elogia a Valverde por la falta que dejó vivo al Madrid en la Supercopa

YEDA, 13 ene (Reuters) - El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde se ganó los elogios del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, por una falta deliberada que privó a su equipo de una oportunidad clara de gol en los últimos minutos y que resultó decisiva en la final de la Supercopa del domingo.

No había habido goles en la final, que el Real Madrid ganó por 4-1 en la tanda de penales, cuando a falta de cinco minutos para que terminara la prórroga el delantero del Atlético Álvaro Morata corrió hacia la portería con una magnífica ocasión de gol.

Sin embargo, fue cazado fuera del área por detrás por Valverde, que recibió roja directa por derribar al delantero.

El Madrid sobrevivió a los minutos restantes y el partido terminó 0-0, tras lo cual marcó todos sus lanzamientos por penales, convirtiéndose en el primer equipo en ganar la Supercopa en el nuevo formato de cuatro escuadras, que se disputó en Arabia Saudita.

El internacional uruguayo Valverde, por su parte, fue nombrado mejor jugador del partido (MVP) a pesar de su falta intencionada —o quizás por ella—.

"Fue la jugada más importante", dijo Simeone, que consoló a Valverde mientras salía del campo tras la tarjeta roja.

"Le dije que no se preocupara, que cualquiera haría lo mismo en su lugar. Tenía que hacerlo", añadió el entrenador argentino, que no fue ajeno a las artes oscuras del fútbol como jugador.

Valverde dijo que había hablado con Morata después del partido y que sentía cierto remordimiento por sus acciones.

"Le pedí disculpas a Álvaro. Obviamente no está bueno en hacer lo que hice, pero no llegaba, es muy rápido. Le pedí disculpas. Estoy feliz por el título, pero me queda espinita porque eso no está bien", dijo el uruguayo.

"Simeone se ha acercado a hablar conmigo y eso no lo hace cualquiera".

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se unió a Pérez para elogiar a Valverde por el acto desinteresado que ayudó a su equipo a ganar su primer trofeo de la temporada.

"Ha hecho lo que tenía que hacer. Es una falta grosera pero había que hacerla en ese momento. Lo ha hecho bien. Al final lo importante es que se ha disculpado con Morata porque se conocen muy bien", dijo el francés después de obtener su décima corona como entrenador del Real Madrid y la primera desde que se reincorporó al club el pasado mes de marzo.





(Reporte de Richard Martin; traducido por Tomás Cobos)