Simeone hizo autocrítica tras la derrota del Atlético de Madrid

​El ​Atlético de Madrid ha perdido este fin de semana por 2 goles a 0 ante la Real Sociedad en su estadio. Tras el partido, el Cholo Simeone habló sobre él y su situación, y no se mostró nada contento.

" En el primer tiempo la Real ya fue mejor, no tuvimos frescura, nos posicionamos bien pero no profundizamos, nos faltó algún control o algo siempre. Ya terminaron mejor y la segunda parte empezó igual. El equipo lució su mejor cara ya con el 2-0, en esa parte final fue cuando más nos identificamos con lo que veníamos haciendo" comenzó diciendo el entrenador argentino.





Cuando fue preguntado por si le preocupaban en exceso los goles encajados, dijo que " Me preocupa todo, cualquier cosa que pasa ofensiva y defensivamente. Necesitamos crecer, sabemos lo que tenemos y lo que somos y hacia dónde hay que ir. LaLiga es muy difícil y en cuanto en un partido no entras como debes entrar, pierdes, hay mucha calidad."

Pero también quiso decir que " desde pretemporada es la primera derrota, necesitamos mejorar y crecer. Hay gente joven que tiene que coger más peso y eso es a base de golpes. Esperemos llegar con el tiempo justo".





Diego Simeone





Sobre el estado de Oblak tras el golpe y ser sustituido, no pudo hablar porque " no tuve tiempo de preguntarle. Me sacaron al flash que es al minuto y medio de acabar el partido."





El Atlético ya no es primero en LaLiga como lo había sido en las últimas jornadas, y ha cedido ese puesto al Sevilla.









