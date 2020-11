¿Por qué es tan significativo que Ana Obregón presente este año las campanadas?

Esta misma semana conocíamos que Ana Obregón será la encargada de presentar las campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu, una noticia que ha llenado de alegría la propia actriz y presentadora -"Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos"- y que también ha emocionado a su entorno más cercano, sus familiares y amigos y, cómo no, al propio padre de Álex, Alessandro Lequio, que es quien mejor sabe cómo se ha sentido Ana durante los últimos meses y cuánto significado tienen para ella estas campanadas de Nochevieja.

Porque las campanadas de este año no son un acto cualquiera para Ana. Ella, que ha presentado este evento en Televisión Española en distintas ocasiones -junto a Joaquín Prat y a Ramón García- y que ha convivido con la popularidad y la presencia de los focos desde que era estudiante universitaria -llevamos años viéndola en platós de programas y en series, siempre divertida y con una sonrisa en la boca-, lleva ahora muchos meses alejada de todo eso, recluida en la soledad de su hogar, apartada del bullicio, los focos y la televisión. Ana ha vivido el año más difícil tras el fallecimiento de su hijo Álex a los 27 años a causa de un cáncer. Desde el mes de mayo, Ana ha vivido su duelo apartada de todo y de casi todos. Ha encontrado refugio en su entorno más próximo: con sus hermanas, a las que está muy unida y no la han dejado ni un momento sola, con sus padres y hermanos; con su ex, Alessandro Lequio; con su amiga y representante, Susana Uribarri, y con unas pocas personas más de su círculo más íntimo.

Tras este periodo de duelo, tras llorar la pérdida de su hijo, Ana ha decidido que ya es hora de volver a su vida normal, y lo va a hacer como ella ha hecho siempre, poniéndose ante los focos con su mejor look y su mejor sonrisa para celebrar un día muy especial para todos, la Nochevieja. Para entonces habrán pasado ya algo más de siete meses del fallecimiento de Álex, y Ana, sacando fuerzas de flaqueza, volverá a brillar ante las cámaras, vestida de gala para la ocasión y, con la mejor sonrisa para mostrar a todo el mundo que, pese a la tristeza que le ha embargado durante todo este tiempo, va a darlo todo en esta bienvenida al nuevo año porque como ella misma ha dicho las campanadas de este año "resonarán en la eternidad" porque van dirigidas a su hijo.

No hay que olvidar que Ana ya se había apartado de la vida pública mucho antes del fallecimiento de Álex. Estar con él, cuidarle y acompañarle en sus viajes a lo largo de su tratamiento, primero a Estados Unidos y después a Barcelona, fue su prioridad durante todo el proceso de su enfermedad. Por lo que en los últimos años había ido espaciando cada vez más sus trabajos en televisión y sus apariciones públicas.

Desde la Nochevieja de 2004

La última vez que Ana presentó las campanadas en la Puerta del Sol fue el 31 de diciembre de 2004, junto a su compañero y gran amigo Ramón García, y en un divertido gesto Ana llegó a lanzar por el balcón la capa que lucía el presentador. Y Álex estuvo presente, de forma indirecta, en la gala, ya que Ana le dirigió unas bonitas palabras nada más comenzar el nuevo año. "Me van a permitir, nunca lo he hecho, llevo 20 años estando con ustedes... Un beso muy fuerte a mi hijo Álex. Hijo, te echo mucho de menos", dijo Ana antes de despedir la conexión.

