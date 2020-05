Shell contempla medidas para mitigar impacto de caída del crudo

(Bloomberg) -- Royal Dutch Shell Plc utilizará medidas como la indemnización voluntaria para que el personal fortalezca sus finanzas a medida que la pandemia de coronavirus impacta las ganancias, según personas con conocimiento del asunto.

En una nota al personal, Ben van Beurden, director ejecutivo, escribió que la organización estaba bajo cambios para volverla más ágil y resistente, dijeron las personas. Shell ya recortó gasto y sorprendió a los inversionistas con un recorte de dos tercios a su dividendo.

Además de ofrecer la indemnización voluntaria, las personas dijeron que Shell está buscando ahorros reduciendo significativamente la contratación externa y revisando los contratos del personal expatriado. Podría haber más despidos relacionados con la pandemia en la segunda mitad del año, dijeron.

“En los próximos meses, haremos una revisión exhaustiva de la empresa. Cuando sea apropiado, rediseñaremos nuestra organización para adaptarnos a un futuro diferente y surgir más fuertes”, dijo Shell por correo electrónico en respuesta a las preguntas de Bloomberg sobre el memorando de van Beurden.

El director ejecutivo escribió que Shell tendrá una idea más clara de cómo será la reorganización de la compañía para fin de año, con algunas divisiones más afectadas que otras, dijeron las personas.

Van Beurden reiteró que no habría un bono de rendimiento grupal para nadie en la compañía, ya que anunció la medida por primera vez cuando Shell informó los resultados del primer trimestre. La nota también agregó que debería haber bajas expectativas de aumentos salariales en los próximos 18 meses, dijeron las personas.

