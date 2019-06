La serie Chernobyl y dudas sin resolver sobre la tragedia nuclear

El 26 de abril de 1986 será recordado para siempre como el día de uno de los peores desastres del mundo y el accidente nuclear más catastrófico de la historia. Un reactor en la Central Nuclear de Chernobyl, cerca de la ciudad de Pripyat, en el norte de la entonces RSS de Ucrania, se sobrecalentó y causó una explosión masiva que liberó niveles extremadamente altos de radiación en el aire. La exitosa miniserie histórica de HBO exploró los eventos del desastre , la posterior limpieza y sus devastadores efectos. Sí tras ver el programa quedaste con muchas preguntas, acá te contaremos algunos detalles de la serie Chernobyl y dudas sin resolver sobre el desastre.

El epílogo al final de la serie entregó algunas respuestas sobre las consecuencias, incluido el hecho de que los tres hombres que drenaron el estanque debajo del reactor, conocido como el “Escuadrón suicida”, sobrevivieron, y la mujer, Lyudmilla Ignatenko, que estaba embarazada, no solo sobrevivió, sino que tuvo un hijo. Después de ver esta increíble serie, protagonizada por Jared Harris (The Crown, Mad Men), Stellan Skarsgard (Return to Montauk), Emily Watson (Little Women) y Paul Ritter (Cold Feet), tuvimos muchas más preguntas sobre el desastre. Aquí están las respuestas de la serie Chernobyl y dudas sin resolver

¿Es seguro visitar Chernobyl?

La serie Chernobyl y dudas sin resolver: ¿Es seguro visitar el lugar? Alexey Furman/Getty Images

Se pueden realizar viajes a Chernobyl. Incluso, hay un sitio web para que los turistas reserven un tour estrictamente regulado, que incluye un estudio que garantiza la “seguridad absoluta” ante la radiación. El servicio, que comienza en aproximadamente $99 dólares, incluye habilidades esenciales para sobrevivir a la radiación, rutas temáticas y una vista panorámica de la zona. Sin duda, es una experiencia extraña, pero Chernobyl se convirtió en un destino turístico muy popular desde hace una década. Los isótopos radiactivos que aún están en la atmósfera, son tolerables por períodos limitados de tiempo sin efectos adversos, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),

Continuar leyendo la historia

¿Dónde está el “Escuadrón Suicida”?

Después de su acto de heroísmo, los tres voluntarios fueron hospitalizados y siguieron con sus vidas. El supervisor de turno murió de un ataque al corazón en 2005. Andrew Leatherbarrow, quien investigó el desastre durante cinco años para su libro 1:23:40: The Incredible True Story of the Chernobyl Nuclear Disaster, encontró a otro miembro que todavía trabajaba en la industria. Comprensiblemente no quiere que su nombre sea publicado, ya que prefiere vivir en el anonimato. Leatherbarrow perdió la pista del tercer hombre, pero todavía estaba vivo hasta 2015.

¿Cuál fue el tamaño real del área afectada y se afectaron otros lugares de Europa?

El área afectada, que incluye las regiones de Ucrania y Bielorrusia, llamada Zona de Exclusión, cubrió aproximadamente 2,600 kilómetros cuadrados o un radio de 30 kilómetros. Sin embargo, el área afectada por la lluvia radiactiva se extendió hasta 150,000 kilómetros cuadrados e incluye a Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Es probable que algunas cantidades se dispersaran a otros lugares debido a los patrones de viento y tormenta, pero no hay literatura que sugiera que haya más casos de cáncer en otros lugares, o al menos ninguno atribuible directamente a Chernobyl.

¿Aún viven personas en Chernobyl?

Mariya Shelan, de 76 años, posa al interior de su hogar en la villa de Teremetsi, cerca de Chernobyl, en febrero de 2016. Daniel Berehulak/Getty Images

Si bien Chernobyl todavía se considera una ciudad fantasma, se estima que 2,000 personas viven actualmente en hogares en las áreas circundantes. “El secreto de una larga vida es no dejar tu lugar de nacimiento, incluso cuando está envenenado con lluvia radiactiva”, dijo un hombre que se negó a irse. En total, existen 187 pequeñas comunidades en la Zona de Exclusión, dice la OIEA, aunque no se permiten niños. De los residentes, muchos viven en ciudades nuevas ubicadas en áreas que tienen “muy poca o ninguna contaminación”. Si bien es ilegal, en la Zona de Exclusión viven unas 150 personas.

¿Cuáles fueron los principales efectos en la salud de quiénes estuvieron expuestos?

Las personas que estuvieron expuestas directamente, como los bomberos que se ven en la serie, contrajeron el síndrome de radiación aguda, debido a la exposición extrema, que incluye desde náuseas y vómitos hasta infecciones, sangrado y deterioro celular de los órganos principales.

El problema de salud más común que prevalece es el cáncer de tiroides, a menudo en quienes tenían menos de 14 años cuando ocurrió el accidente. Según se informa, hasta 2015 se habían registrado 20,000 casos de cáncer de tiroides en quienes eran niños durante el desastre. La razón, según la OIEA, es que la glándula tiroides en pequeños es más sensible al yodo radioactivo y, por ende, potencialmente desencadenante de cáncer. Esta es la razón por la que muchos de quienes trabajaron en la serie tomaron tabletas de yodo, para proteger la glándula tiroides de los isótopos radiactivos. Además de los problemas médicos, los efectos también fueron psicológicos, incluido el suicidio (como con Valery Legasov), alcoholismo, ansiedad y apatía. Algunos animales también nacieron con deformidades físicas.

¿Cuántas víctimas hubo en realidad?

La serie Chernobyl y dudas sin resolver: ¿Cuántas muertes hubo? Sean Gallup/Getty Images

No existe una forma para determinar cuántas personas murieron realmente producto del evento o por efectos que sufrieron posteriormente. El debate sobre las cifras exactas continúa hasta hoy. La serie señala que el gobierno soviético no tiene un registro oficial, pero el número de muertos es de 31. Las estimaciones totales de muertes que han sido publicadas por otras fuentes, según la serie, van desde 4,000 hasta 93,000.

Según la OIEA, los trabajadores sufrieron la muerte inmediata después de la explosión, junto a 28 bomberos y trabajadores de limpieza de emergencia durante los tres meses posteriores. También se podría considerar que entre 200,000 y 300,000 personas que fueron desplazadas de sus hogares también fueron víctimas, muchas de las cuales sufren problemas psicológicos y enfermedades mentales, como es común en cualquier desastre.

En pocas palabras: como lo señala dramáticamente el epílogo de la serie, “nunca sabremos el costo humano real de Chernobyl”.

¿Qué le pasó a Anatoly Dyatlov?

Fue sentenciado a 10 años de trabajos forzados y cárcel por su rol en el desastre, junto a Victor Bryukhanov y Nikolai Fomin. A pesar de que fue declarado culpable de negligencia criminal, afirmó que era responsable de los problemas que llevaron a la explosión. Afirma que él, Bryukhanov y Fomin estaban siendo utilizados como “chivos expiatorios” para encubrir los problemas estructurales. Fue liberado en 1990, tras lo cual escribió un artículo para la revista Nuclear Engineering International Magazine, en el que calificó el diseño del reactor como “la única razón del accidente de Chernobyl”. Dyatlov murió de una enfermedad relacionada con su exposición a la radiación en 1995, a los 64 años.

En esta vista satelital, el humo permanece sobre la central nuclear de Fukushima Dai-ichi que emitió material radioactivo al aire luego de un terremoto masivo y un tsunami posterior el 14 de marzo de 2011 en Futaba, Japón.

¿Cómo se compara Chernoby con el desastre de Fukushima?

En esta vista satelital, el humo permanece sobre la central nuclear de Fukushima que emitió material radioactivo al aire tras el terremoto masivo y un tsunami posterior del 14 de marzo de 2011 en Futaba, Japón.

Tanto Chernobyl como el desastre de Fukushima de 2011 fueron clasificados como accidentes nucleares de nivel 7, en Japón solo se liberó una décima parte de material radioactivo en comparación con Chernobyl, a pesar de que tres reactores se derriten frente a uno. En Chernobyl, el reactor no estaba protegido por una estructura de contención, por lo que la radiación escapaba libremente. En Fukushima, los núcleos radioactivos permanecieron protegidos a pesar de las explosiones y los incendios.

Edwin Lyman, científico principal y director interino del Proyecto de Seguridad Nuclear de la Unión de Científicos Comprometidos, estima que Chernobyl fue más peligroso “ya que el daño al núcleo del reactor no se acumula rápidamente y de manera violenta”. Se liberó material radioactivo en Fukushima, pero gran parte fue en el mar o alejado de zonas pobladas. El gobierno también evacuó rápidamente a las personas y evitó que alimentos contaminados ingresaran a las tiendas. En Chernobyl, muchos residentes continuaron bebiendo leche contaminada y, por lo tanto, desarrollaron cáncer de tiroides.

¿Qué se ha hecho con los reactores RBMK desde el evento?

El epílogo de la miniserie señala que los reactores fueron “reacondicionados para evitar que ocurra un accidente como el de Chernobyl”. La OIEA confirma que se realizaron actualizaciones a todas las unidades RBMK para corregir los problemas existentes, mejorar los mecanismos de apagado y “aumentar la conciencia general de seguridad entre “La planta se cerró oficialmente en 2000, con el último reactor cerrado. Pero el proceso de desmantelamiento de los tres reactores retirados que quedan podría llevar décadas.

¿Todavía hay animales en Chernobyl?

La serie Chernobyl y dudas sin resolver sobre el desastre: ¿Hay animales en la Zona de Exclusión? Sergei Supinsky / Getty Images

Para cualquier amante de los animales, las escenas de la serie que mostraban a los hombres yendo de puerta en puerta y eliminando a cualquier animal vivo fueron desgarradoras. No está claro cuántos animales murieron en Chernobyl para prevenir la propagación de la radiación, pero se sabe que algunos animales nacieron con deformidades. Actualmente, varias especies de animales viven en la Zona de Exclusión, incluidos osos pardos, bisontes, lobos, linces, caballos y más de 200 especies de aves.

Aparentemente la vida está prosperando, aunque los estudios han detectado algunos efectos negativos, como los insectos con vidas más cortas y las aves con niveles más altos de albinismo. Algunos creen que la vida silvestre podría ser más resistente a la radiación de lo que se creía inicialmente o que simplemente se están adaptando a vivir con ella.