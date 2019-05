Sergio Ramos anuncia que se queda en el Real Madrid y quiere retirarse en el club

Sergio Ramos seguirá liderando el proyecto del Real Madrid desde el césped. El capitán blanco ha anunciado su decisión en una rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles en la Ciudad Deportiva Real Madrid. En su comparecencia ha aclarado que su idea pasa ahora por cumplir los dos años de contrato que le quedan en el conjunto merengue.

"Soy madridista, mi sueño y mi ilusión es retirarme aquí, me gustaría irme por la puerta grande, ganando. Yo me hubiera renovado de por vida. Mi relación con Florentino es de padre a hijo. Siempre me ha mostrado un cariño especial. Yo no me quiero ir del Real Madrid y mi relación con el presidente es, como ha dicho él, de padre a hijo pero bueno, quien no se ha peleado con su padre. La mejor solución ha sido sentarnos cara a cara y dejarnos de intermediarios", comentó.

Goal ya adelantó el pasado martes , que existía tensión entre el jugador y el máximo dirigente merengue, Florentino Pérez, pero la predisposición de ambas partes era la de arreglar la situación como finalmente ha ocurrido con esta escenificación en público.

En los últimos días, una propuesta llegada desde China había hecho dudar al jugador hasta el punto de pensar a cambiar de aires Florentino Pérez, no permitió que se marchara como agente libre. "Vino a verme y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser. Es imposible que dejemos marchar gratis al capitán, porque además serían un precedente peligroso. Y ya está, eso fue todo, fue una conversación cordial", explicó en una entrevista en Onda Cero.

Con esta decisión del central de Camas, el conjunto merengue se asegura seguir contando con su capitán hasta 2021, momento en el que el jugador tendrá ya 35 años y habrá pasado 16 de ellos jugando de blanco tras recalar en Concha Espina en 2005 procedente del Sevilla.

