Sin ser GOTY, Star Wars Jedi: Fallen Order está vendiendo más que TLOU: Part II

Star Wars Jedi: Fallen Order salió a finales del año pasado y desde entonces ha dejado muy contentos a varios jugadores. Tanto así que en Estados Unidos ha vendido más que The Last of Us: Part II y Animal Crossing: New Horizons , 2 de los mejores estrenos de 2020.

De acuerdo con cifras de NPD Group, Star Wars Jedi: Fallen Order es uno de los juegos que más ha vendido en los últimos 12 meses en Estados Unidos. De hecho, desde su debut en noviembre de 2019 el único juego que ha logrado vender más copias es Call of Duty: Modern Warfare.

A continuación, te presentamos cuáles son los juegos más vendidos en Estados Unidos durante los 12 meses:

Call of Duty: Modern Warfare

Star Wars Jedi: Fallen Order

Animal Crossing: New Horizons

Maddel NFL 21

The Last of Us: Part II

Madden NFL 20

Ghost of Tsushima

Pokémon Sword

Mario Kart 8 Deluxe

Final Fantasy VII: Remake

Por el momento se desconoce exactamente cuántas copias ha despachado Star Wars Jedi: Fallen Order en Estados Unidos. Dicho esto, queda claro que el lanzamiento de Electronic Arts y Respawn Entertainment está siendo un éxito. Esperemos que eso los motive a desarrollar más títulos similares.

Y a ti, ¿qué te parece esta noticia? ¿Crees que Star Wars Jedi: Fallen Order se merece el éxito? Cuéntanos en los comentarios.

Star Wars Jedi: Fallen Order está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.