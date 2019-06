Ana Guevara, de estrella del deporte a estar bajo la lupa por acusaciones de corrupción

Ana Gabriela Guevara. / Foto: Getty Images

Sin importar la bandera que se presuma, la Conade siempre ha estado sujeta a señalamientos y acusaciones de corrupción, malos manejos y falta de compromiso con los atletas y el erario. Ahora es Ana Guevara quien se encuentra rodeada de polémica tras un reportaje publicado hace unos días por la revista Proceso.

Conade no es un organismo fácil de dirigir. Palabras de ahora y de antes, dirigentes con antecedentes deportivos o no, la Comisión Nacional del Deporte es un monstruo de cien cabezas que parece no puede ser gobernado a cabalidad, en el que los más afectados son los atletas, quienes deben ser los más atendidos y cuidados, al final alguien debe regular sus actividades, compromisos y desempeño que respresenta la organización del deporte nacional.

Para los contribuyentes es una molestia más al ver cómo se malversan los recursos, vilipendian dirán algunos, de por sí pocos, y se reflejan más en el estilo de vida de los dirigentes que en el desempeño de nuestros atletas, quienes se quedan sin uniformes, sin viajar o varados en algún punto del planeta porque no se pagan los cuentas de los hoteles.

Si bien la Conade no recibe recursos de una manera ideal, como en otros países con menor desarrollo económico, desde nuestro humilde punto de vista como analistas deportivos, bien sabemos que el capital que se destina al deporte amateur en nuestro país puede significar una auténtica mina de oro para dirigentes, organizadores y proveedores de servicios relacionados.

Tras la publicación del reportaje de Proceso "Ana Guevara en el carril de la corrupción", la ex velocista ha hecho uso de sus relaciones públicas para aparecer en entrevistas de televisión en cadenas como ESPN y espacios radiofónicos y en todos ellos obviamente dijo que no está involucrada en ningún acto de corrupción y que el camino que sigue al frente de la Conade es el mismo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, "luchar contra la corrupción" y según Guevara, lo que hace ahora es atacarla a su manera.

"Encontré irregularidades en la CONADE. Parte de eso fue la falta de expedientes técnicos y no podemos claudicar con el huachicol deportivo": Ana Guevara. pic.twitter.com/DjacykAo44 — LosCapitanes (@ESPNCapitanes) 19 de junio de 2019

Dijo que “combate el huachicol deportivo” (sic).

Pero según la investigación de la revista Proceso, de diciembre de 2018 hasta junio de 2019, la Conade contrató a tres empresas que ofrecen servicios de boletos aéreos, hoteles, transporte terrestre e hidratación para los atletas, utilizadas para triangular recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y elevar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.

La forma de actuar es simple y parece que siempre se ha hecho así, las federaciones deportivas que solicitan el dinero a la Conade lo hace con pocos días de anticipación de un evento deportivo, lo cual evita la revisión del presupuesto solicitado.



Los responsables de revisar los presupuestos que presentan las federaciones eran los 'metodólogos', un grupo de especialistas deportivos que tenían la facultad de revisar la viabilidad técnica del evento deportivo al cual se piden recursos y también que los presupuestos se apeguen al bueno uso y ejercicio de los recursos públicos, pues no podemos dejar a un lado que ese capital lo provee el gobierno federal.



Las compañías acusadas de inflar el costo de los eventos deportivos según Proceso, son Édgar García Morales y Asociados S. de R.L; una arrendadora de vehículos, Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur y Volare Travel Shop S.A de C.V.

Creado para apoyar a los atletas mexicanos de élite, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento es usado como caja chica de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que dirige la exvelocista Ana Guevara / Reportaje especial de @beatrizapereyra https://t.co/i1Ghd1ZYYx — Proceso (@revistaproceso) 17 de junio de 2019

Proceso ejemplificó cómo funciona el inflar los precios de los servicios proveídos por las compañías citadas, que si bien cada federación pide cierta cantidad que podría parecer no ser mucho, si cada federación envía sus presupuestos, al final se recaudan millones de pesos en gastos que no se reflejan necesariamente en resultados o medallas.

Según Proceso, en el primer trimestre las federaciones realizaron unos 190 eventos deportivos por un monto de 91 millones de pesos.

Luego de que la exvelocista mexicana fuera señalada de utilizar como "caja chica" la Conade, se señaló que Guevara sólo labora cuatro días a la semana, y que el resto de los días se ocupa en preparar su precampaña para la gubernatura de Sonora, estado que hará elecciones para gobernador en 2021.

La selección mexicana femenil de hockey sobre pasto corre el riesgo de ser desalojada de un hotel de Japón porque la Conade no ha depositado dinero; las jugadoras compiten en un torneo clasificatorio para los juegos olímpicos de Tokio 2020pic.twitter.com/3WHVO02siB — Denise Maerker (@DeniseMaerker) 20 de junio de 2019

Tras el reportaje de la revista, el presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciar una investigación sobre el manejo de recursos públicos en la dependencia y en particular, en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).



“Es una obligación, si son fondos públicos, tenemos que hacer auditorías y hacer una investigación. Voy a pedirle a la Secretaría de la Función Pública que actúe de inmediato y que demos a conocer el resultado de la investigación aquí mismo”, dijo el jefe del ejecutivo en su conferencia matutina del lunes 17 de junio.

Andrés Manuel López Obrador y Ana Gabriela Guevara. / Foto: Cuartoscuro

“Estaré atenta en dar respuesta y demostrar que hay falsedad y dolo, hemos hecho cambios de raíz en favor de la familia deportiva obvio causan malestar, fuga de información mal usada mal interpretada”, dijo Ana Gabriela Guevara tras conocer la investigación.

La ahora novela de Guevara y su ligero manejo del deporte mexicano no sólo ha llamado la atención de una revsita de opinión y análisis, son muchos medios los que señalan favoritismos, descuidos, inoperancia, desvío de fondos, negligencia e incapacidad.

Lo peor es que el reflejo de todo lo anterior lo veremos como siempre en medallero de los próximos Juegos Olímpicos, sino es que algo más grave pueda ocurrir antes de la justa deportiva más importante del mundo.