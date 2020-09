En medio de la tensión por el dólar, Alberto Fernández habló sobre los rumores de un "corralito"

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que "no hay nada" sobre la implementación de un corralito financiero para evitar la salida de dólares del sistema y consideró que "éste no es momento para especular".

"No creo en el corralito ni en el cepo", indicó el jefe de Estado, frente a la incertidumbre generada en los últimos días por la imposibilidad de comprar dólares a través de las entidades financieras y la fuerte suba de la divisa tras las medidas aplicadas por el Banco Central.

"A mí no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, lo heredamos", explicó el mandatario en declaraciones a radio 10, aunque no dio pistas sobre la posibilidad de levantarlo.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un corralito bancario que impida el retiro de depósitos en dólares, Fernández fue tajante: "No hay nada de eso".

Ver fotos Fernández: Más

Fernández: "A mí no me gusta el cepo, es algo que yo no puse".

Críticas a la herencia macrista

El Presidente reiteró sus críticas a la gestión anterior de Mauricio Macri y señaló que tras las elecciones PASO del año pasado empezó un "dispendio de reservas" por las que se fugaron alrededor de 23.000 millones de dólares, según estimó.

"Ganamos en agosto las PASO y al día siguiente quien era Presidente salió enfurecido echando la culpa a los argentinos y desde allí hizo un festival de dispendio de reservas que le costó al país la salida de 23.000 millones de dólares desde agosto", graficó el mandatario.

Agregó que Macri dejó "10.000 millones de dólares en el Banco Central para hacer frente a todo lo que venía" y señaló que "también nos dejó en default y con una deuda enorme con el FMI".

"Hicimos frente a todo. Le pagamos a organismos internacionales, logramos un acuerdo con acreedores, pero nos agarró la pandemia y la economía se deprimió como en todo el mundo", reconoció.

Dijo que en los últimos meses por esta crítica situación "la acumulación de dólares fue virtualmente nula" y añadió que "tenemos que entender que este no es momento para especular".

"Entiendo a aquel que cobra unos pocos pesos, compra dólares y quiere sacar una ventaja, llamarlo especulador suena mal", subrayó el Presidente.

¿Corralito?: el diagnóstico de un reconocido consultor

El "súper cepo" al dólar que se anunció la semana pasada frenó momentáneamente la venta de dólares en los bancos. Y esta parálisis, en una suerte de efecto dominó, disparó el temor de los ahorristas por restricciones más extremas. De hecho, los rumores en redes sociales y WhatsApp comenzaron en las últimas horas a alertar sobre un posible "corralito". Es decir, a la imposibilidad de que los clientes de los bancos retirasen sus depósitos en dólares.

De hecho, en Twitter, el hashtag #Corralito fue tendencia durante la tarde del martes, impulsado por mensajes opositores que mostraban el "helicóptero de De la Rúa" y culpaban al Gobierno actual por la escasez de dólares.

Sin embargo, en los posts publicados en las redes no se mencionaron restricciones al retiro de dólares de los bancos. Situación que, por cierto, no ocurre.

"No existe la posibilidad de un corralito o corralón, no tiene ningún sentido cuando el gobierno no gana absolutamente nada con esta medida, al contrario, perdería credibilidad y potenciaría la suba del dólar blue y la brecha cambiaria", evaluó el economista y consultor Salvador Di Stéfano.

Y agregó: "No tiene sentido alguno hacer una confiscación de los depósitos cuando Argentina viene de reestructurar la deuda pública y tiene por delante 8 años de escasos pagos de intereses de la deuda, y en los próximos 4 años nulos pagos de amortización de deuda".

Para Di Stéfano, un consultor muy escuchado en el sector empresario agrícola de la Argentina, "llevar adelante un corralito es una locura cuando estamos en las puertas de un acuerdo con el FMI, que buscará medidas tendientes a dinamizar la economía para poder cobrar los u$s43.600 millones que nos prestaron".

Leer más