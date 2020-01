No seamos atrevidos y dejemos a Gallardo trabajar en paz

​River arrancó con el 'pie izquierdo' el año, anuncian los diarios y se quejan los hinchas. En mi opinión, luego de un par de semanas de pretemporada y a menos de un mes de la final de la Copa Argentina, empatar un partido en el que se estaba perdiendo 4-2 es todo menos fracaso.

Juan Fernando Quintero

A ver, no podemos ser ciegos y negar que recibir cuatro goles es una barbaridad. Inaceptable incluso. Ocampo, Bergessio, Trasante y Vecino (aparte de los que convirtieron en los penales) inflaron la red y festejaron sus goles en la cara de Armani. El arquero campeón de América nunca había recibido tantos goles desde su llegada al club, allá por 2018. Paulo Díaz tuvo una actuación paupérrima que le costó dos celebraciones charrúas, en un partido oficial Gallardo no hubiera dudado en sacarlo de la cancha para meter al buen Martínez Quarta, que empezó el encuentro sentado con pechera.

Otra cosa que nos llama la atención es el momento de Pratto. No estuvo fino durante el partido y fue el futbolista que erró el penal. Lo preocupante de esto es que el último gol que convirtió el 'Oso' fue en junio, en la Recopa Sudamericana, frente a Paranaense. La jornada de ayer fue muy poco alentadora de cara al futuro del ex jugador de San Pablo.





Ahora bien, si River ganaba el partido de ayer 3-0 hubiera sido un error jactarse del resultado y confiar en que todo está resuelto. Si Pratto hubiera convertido habría sido apresurado decir que 'se le fue la mufa', solamente habría sido (quizás) un mimo a su orgullo. El partido de ayer no fue nada serio, fue un amistoso de los más exagerados. Entre otras cosas que marcan la informalidad del encuentro, Nacional hizo 11 cambios...¡a la vez!

No quiero desprestigiar a Nacional ni a las buenas conclusiones que hayan tenido, lo que quiero decirles es que Gallardo tiene un plan. Gallardo sabe qué hacer cada minuto de la pretemporada para llegar a punto a los compromisos que comienzan, probablemente ayer quiso probar distintas cosas, ver como se entendían los defensores, darle tiempo y espacio a Juanfer, evaluar cuál es la mejor forma de reemplazar a Palacios... No me atrevo a decir qué estaba buscando el 'Muñe', pero no tengo ninguna duda que lo de ayer fue parte de los entrenamientos de pretemporada. Nadie tiene acceso a las jornadas preparatorias de River, lo de ayer fue un día más, pero con cámaras que permitieron la transmisión. Podemos destacar los errores pero es en vano, no sabemos que buscó el entrenador. Sería más apropiado ilusionarse con la participación de Quintero y Ponzio, que sumaron minutos y evidentemente estarían en los planes, y no con los errores que no entendemos.

No nos metamos en los entrenamientos de Gallardo, no seamos atrevidos.