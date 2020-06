Señalamientos y mensajes en La Baja

“Welcome to Tijuana” es el título de un libro visual y bilingüe que destaca la historia y personalidad de Tijuana y su gente, sus autores Álvaro Montaño y Mauricio Chávez vieron la luz de su primera edición en el 2011. Sin embargo, con el paso de los años los fotógrafos, amantes de la historia local, diseñadores, traductores y quienes han participado en sus diversas ediciones evolucionaron y hoy “Welcome to Tijuana” se convirtió en todo un concepto. Al equipo se han sumado artistas, profesionistas, comerciantes y empresarios que han desarrollado diversas acciones positivas por Tijuana y por Baja California.

Además de lograr obtener el registro de “Welcome to Tijuana” como marca registrada, sus integrantes han sido grandes promotores de la historia de la ciudad, de sus personajes y sobre todo de la carretera más bonita de todo el país, la mundialmente conocida como carretera México 1, cuyo nombre técnico es carretera transpeninsular “Benito Juárez”. El equipo entiende que la importante vía de comunicación federal, que inicia en Tijuana y termina en Cabo San Lucas, es un polo de desarrollo de todas las ciudades y poblaciones ubicadas a lo largo de toda la península de Baja California. También sabe que es un punto de conexión entre los dos estados.

Fomentamos mucho la carretera federal porque es la numero 1 de todo México, y el 1 tiene un gran significado. De entrada, el 1 es sinónimo de liderazgo. Pero también es signo de independencia, creatividad y originalidad, tal y como es la gente de Baja California. Al 1 se le asocia con el inicio de algo, con determinación y tiene espíritu pionero.

En este proyecto creemos que la carretera es un emblema, un símbolo que genera identidad y sentido de pertenencia para todos los que nacimos en la península más larga de toda América Latina. Por esas razones, la iniciativa ciudadana denominada “Welcome to Tijuana” colocó el señalamiento alusivo a la México 1 en la Avenida Revolución en marzo del 2018. Desde entonces se ha convertido en un sitio donde múltiples turistas extranjeros, visitantes nacionales y los tijuanenses se toman la foto del recuerdo y la comparten en sus redes sociales, en poco tiempo se ha convertido en un punto icónico de Tijuana.

Estamos convencidos que, a las ciudades jóvenes, como las de Baja California, les es muy benéfico tener símbolos. Ya que un símbolo es un signo que establece una relación de identidad entre sus habitantes. Un buen símbolo para una ciudad trae puras cosas positivas.

Aquí conviene recordar que en el orbe hay miles de carreteras pero para la gran mayoría de bikers y amantes de las motos en todo el mundo son solo 3 las más emblemáticas, las que quieren recorren en una etapa de su vida y, por tanto la tienen apuntada en su “bucket list”: la ROUTE 66, que inicia en Chicago y termina en la playa de Santa Mónica, en Los Ángeles, California; la mítica Ruta 40, que recorrió el Che Guevara, atraviesa Argentina y se va hasta la Patagonia y la nuestra, que atinadamente es la numero uno, la México 1, que recorre toda la baja.



La principal vialidad de Playas de Rosarito es el Blvd. Benito Juárez y se llama así porque es la ruta de la carretera libre, de la transpeninsular del mismo nombre. Les recuerdo que hasta hace unos años el domicilio del Hotel Rosarito era km. 27.5 de la Carretera Federal número 1, pero además a Rosarito también lo recorre la carretera escénica, cuyo nombre técnico es México 1 D (directa o de cuota). Por ello y con el apoyo de la autoridad municipal, pronto estaremos colocando un señalamiento en dicha ciudad. Posteriormente estaremos develando uno más en Cabo San Lucas, Baja California Sur, sitio donde termina la carretera, lo haremos con la participación de la Asociación de Hoteles de dicha ciudad, con quienes ya platicamos del tema y les gustó mucho el proyecto.

Mientras ello ocurre el equipo de “Welcome to Tijuana”, encabezado por Álvaro Montaño Rubio, ha colocado en la ciudad unos cuantos mensajes que trascienden, todos invitan a la población a cuidarse en esta época de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, mediante el uso del cubrebocas, para ello se cubrió parte del logotipo de la carretera México 1 con uno color azul.

