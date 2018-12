Santos contra Acereros, partido atractivo de la semana 16 en la NFL

Nueva Orleáns, 22 Dic. (Notimex).- Los Santos de Nueva Orleáns recibirán este domingo a los Acereros de Pittsburgh en el Superdomo Mercedez Benz, en el partido más atractivo de la semana 16 de la NFL.

Los Santos, campeones de la división Sur de NFC, tienen una gran ofensiva comandado por su quarterback Drew Brees, quien lidera la NFL con índice pasador de 116.8 y porcentaje de pases completos de 74.9; mientras que el receptor Michael Thomas encabeza la liga con 109 recepciones.

Por su parte, los Acereros también tienen poder de anotaciones, con su veterano mariscal de campo Ben Roethlisberger y el receptor Antonio Brown, por lo que se pronostica un encuentro de muchos puntos.

En otro destacado encuentro dominical, los Texanos de Houston y Águilas de Filadelfia chocarán en el Lincoln Financial Field, en una batalla entre dos contendientes por alcanzar la postemporada.

Los Texanos están primeros en la AFC Sur. Entre sus jugadores destacados está el ala defensiva J.J. Watt, el único jugador en la NFL con al menos 14 capturas y cinco balones sueltos forzados esta temporada; así como el receptor DeAndre Hopkins.

Por Filadelfia, Zach Ertz lidera este año a las alas cerradas de la NFL con 101 recepciones, y es el primer jugador en la historia de la franquicia en registrar al menos 100 en la misma temporada.

La noche del domingo estarán frente a frente los Jefes de Kansas City y los Halcones Marinos de Seattle en el CenturyLink Field.

El mariscal de campo de los Jefes, Patrick Mahomes lidera la NFL con 45 pases anotadores esta temporada; mientras Seattle tiene el aporte ofensivo de los corredores Chris Carson, Mike Davis y Rashaad Penny.

Los Vaqueros de Dallas (8-6) comandados por Dak Prescott deberán seguir su paso rumbo a postemporada, al enfrentar a los Bucaneros de Tampa Bay (5-9), sin eliminados de play offs tras una irregular campaña.

Continuar leyendo la historia

Los Cuervos de Baltimore (8-6) se jugarán su posibilidad de clasificar a play offs en su visita contra Cargadores de Los Ángeles (11-3), quien tiene uno de los mejores records en el presente año con su experimentado quarterback Philip Rivers.

Los Gigantes de Nueva York (5-9) seguirán su temporada de derrotas en su visita contra los Potros de Indianápolis (8-6) con la ventaja de jugar en su casa.

En otros partidos de la semana 16 de la NFL, los Jaguares de Jacksonville (4-10) contra Delfines de Miami (7-7); Bills de Buffalo ante Patriotas de Nueva Inglaterra (9-5) y Osos de Chicago (10-4) vs 49s de San Francisco (4-10).

Además de Carneros de Los Ángeles (11-3) ante Cardenales de Arizona (3-11); Bengalíes de Cincinnati (6-8) vs Cafés de Cleveland (6-7-1); Empacadores de Green Bay (5-8-1) vs Jets de Nueva York (4-10) y Halcones de Atlanta (5-9) vs Panteras de Carolina (6-8).

Finaliza la semana 16 con el juego de lunes por la noche entre Broncos de Denver (6-8) y Raiders de Oakland (3-11).

NTX/SAL/CAC