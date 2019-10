San José pidió cinco jugadores de Rayados para negociar por Matías Almeyda

​Luego de no lograr la clasificación a los playoffs de la Major League Soccer, Matías Almeyda se acerca al fútbol mexicano, aunque ​según distintos informes podría ser para volver a Chivas en lugar de firmar con Rayados.

Matias Almeyda

El entrenador argentino dejó muy buena imagen en el fútbol mexicano cuando dirigió a las Chivas Rayadas de Guadalajara, equipo con el que consiguió cinco títulos.





Por esta razón Rayados de Monterrey tiene como primera opción al argentino, sin embargo, San José no quiere dejarlo ir tan fácilmente y según el Diario Deportivo Récord, además de la cláusula de rescisión, el equipo de la MLS estaría haciendo una petición bastante fuerte para que el equipo regiomontano se pueda llevar al Pelado.

Según informa Rércord "los estadounidenses pidieron que se incluyera el traspaso de cinco jugadores de La Pandilla, además de partidos amistosos e intercambio de estrategias deportivas, lo que los mexicanos no ven mal y sobre esa base están negociando".





La ventaja de esta negociación es que San José no pide jugadores específicos de ​Rayados, por lo que el equipo mexicano podría enviar los futbolistas que quieran, además, el plan de San José es comenzar a crecer en la MLS y por esta razón buscan alianza con un equipo como Rayados.





Almeyda se habría despedido de la MLS

Al termino del partido Matías Almeyda habló en conferencia de prensa y sus palabras fueron prácticamente como una despedida:

“Realmente lo disfruté. Me gustaron muchísimas propuestas diferentes de entrenadores. Esta Liga está creciendo mucho, y realmente tiene muy buenos jugadores. Me dejó una linda enseñanza de vida y deportiva. Creo que he ganado un año en mi vida”, comentó el estratega.

