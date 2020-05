¿Saldrás de casa? 10 consejos para evitar contagio de coronavirus

Las órdenes de cuarentena comienzan a levantarse alrededor del mundo, las personas empiezan a salir de sus casas y se adaptan a la nueva normalidad ocasionada por el coronavirus. Este virus aún no tiene cura por lo que causa mucha inseguridad a las personas.

Para evitarlo, es necesario tener ciertas precauciones. Por esta razón, te presentamos 10 consejos que ayudarán a disminuir el riesgo de contagio cuando salgas a la calle:

1. Mantener la distancia segura. Recuerda que una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las pequeñas gotas que vengan de alguien que está infectado por el virus. Por eso es importante mantenerse por lo menos a un metro de distancia de los demás”, subraya la Organización Mundial de la Salud (OMS).

" width="?" height="?" [img id_image="253274" caption="

2. Utilizar las escaleras en lugar del ascensor. Quienes vivan en un edificio de pisos, deben evitar el uso del ascensor y utilizar las escaleras. En caso de tener que hacer uso del elevador, hay que esperar a que no haya nadie, pues en un espacio tan reducido es complicado tomar distancia. Al presionar los botones del ascensor, procura llevar un objeto para no hacerlo directamente con la mano.

3. Llevar gel antibacterial. Procura desinfectar tus manos con gel antibacterial que contenga al menos 60% de alcohol, para poder desinfectarse las manos en caso de tocar algo que pudiera estar contaminado por el virus.

4. Llevar cubrebocas. Cubrirse la boca y la nariz con un cubrebocas o tapacara es lo ideal al estar en espacios públicos, ya que su uso disminuye de manera significativa el riesgo de contagio.

5. No tocarse la cara. Recuerda que una de las maneras para contagiarse es si tocamos una superficie contaminada y luego nos llevamos las manos a los ojos, la nariz o la boca, ya que estamos introduciendo el virus en nuestro organismo.

6. Quitarse los guantes de la manera adecuada. Al desechar los guantes se recomienda tirarlo en un cubo de basura con tapa que pueda abrirse mediante un pedal. Debes tener en cuenta que las manos desnudas nunca deben tocar el exterior de un guante usado.

7. Lavarse las manos correctamente. Se debe lavar bien las manos, lo primero es mojarlas con agua tibia o fría, cerrar el grifo y enjabonarse las manos. Recuerda lavarlas con jabón hasta que haga espuma, pasar por las manos, los dedos y debajo de las uñas durante 20 segundos.

Continuar leyendo la historia

8. Cambiarse de zapatos al llegar a casa. Utilizar un calzado dentro de casa y otro fuera es una medida de prevención que deberías de seguir.

9. Limpiar con cloro. Procura hacer la limpieza del hogar con cloro.

10. Ventilar la casa. Es necesario abrir las ventanas todos los días durante un rato.

“Renovar y aportar aire fresco del exterior es fundamental. Bastan unos minutos de ventilación, entre 5 y 10 a diario para mantener una buena calidad del aire interior”, indican los especialistas de la Comunidad de Madrid.