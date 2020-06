Salarios mayo, cobre cae; mercados detienen rally: Chile Hoy

(Bloomberg) -- Futuros EE.UU. apuntan a apertura negativa. Bolsas europeas caen en antesala a reunión del BCE, donde se prevé que el banco aumentará su programa de estímulo monetario. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años baja. Índice Bloomberg Dollar avanza tras cinco días a la baja; divisas emergentes retroceden. Cobre cae por preocupación sobre repunte de demanda.

En Chile, el BCCh anunció que iniciará un proceso de reducción gradual de su posición vendedora en el mercado NDF, de contratos de ventas forward por diferencia, a partir de la próxima semana. Además, el banco solicitó a la Reserva Federal de Nueva York su inscripción en el servicio de transacciones overnight disponible para bancos centrales, dijo en un comunicado.

El número de casos de coronavirus en el país subió a 113.628 y la cifra de fallecidos se elevó a 1.275. El gobierno extendió la cuarentena en la Región Metropolitana hasta el 12 de junio.

CLP avanzó 1,3% y cerró en 770,51/USD. El S&P Ipsa subió 2,2%; lea aquí Inside Andes, otras columnas FX y newsletter semanal Chile Renta Fija.

Ine publica cifras de salarios nominales de mayo a las 9am en su sitio web. Todos los eventos en hora local.

A las 7:17am, éste era el desempeño de los principales índices:

Rendimiento Tesoros 10 años -0,3pb a 0,74%EUR -0,3% vs USD a 1,1202Contrato activo cobre -0,7% a $2,4705Futuros crudo WTI -1,5% a $36,72Índice Bloomberg Commodities -0,1%S&P 500 Futuros -0,5%STOXX Europe 600 -0,5%Shanghai SE Composite -0,1%

INTERNACIONAL:

Coronavirus: sasos superan los 6,4 millones; las muertes se elevan a 383.000Singapur y China acordaron aliviar los requisitos de cuarentena para viajeros de empresas y de gobiernosJapón está considerando reducir la escala de los Juegos Olímpicos para evitar la cancelaciónEn Europa, la confianza sueca sobre la polémica gestión del virus por el Gobierno cayó.La tasa de mortalidad del país se encuentra entre las más altas del mundo, superando con diferencia la de sus vecinos nórdicos Dinamarca y Noruega, los cuales impusieron bloqueos mucho más estrictos desde el principioMéxico y Brasil registraron un incremento diario de muertes por coronavirus, mientras que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró la victoria frente al virusLas protestas raciales en EE.UU. bajaron en intensidad aunque se mantuvo la tensión en Nueva Orleans y Nueva YorkEl actual secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, y su antecesor en el cargo, Jim Mattis, expresaron oposición a la propuesta de Donald Trump de usar las fuerzas armadas para oprimir a manifestantesLa coalición de Angela Merkel en Alemania aprobó un paquete de estímulo de USD146.000m

NOVEDADES:

BCCh reducirá gradualmente operaciones de venta de forwardsINE Chile modifica cálculo IPC para turismo y transporte aéreoChile confirma 4.942 nuevos casos Covid-19; extiende cuarentenaBanco Central Chile pide líneas financiamiento a EE.UU. y ChinaChilena CMPC acuerda comprar productor sacos de papel en MéxicoTesorería de Chile coloca letras y bonos en pesos y UFBCCh aumenta opciones con medidas de liquidez, dicen economistasLatam pide terminar arriendo de 5 aviones y adelantar audiencia: MercurioMarubeni admite interés por Essal: MercurioExportaciones anotan caída de 21% en mayo, pero los envíos a China suben por segundo mes: TerceraSupermercados Montserrat abre la puerta a posible ingreso de socios que inyecten capital: DFFNE aprueba compra por parte de brasileña Camil de filial de Iansa: DF

PARA ESTAR PENDIENTE:

En Chile:9am: Salarios nominales abril; sin est., anterior 4,6%En Chile esta semana:Jun. 5, 8am: Inflación mayo; est. 2,9%, anterior 3,4%Internacional:7:45am: BCE decisión tasas8:30am: EE.UU. balanza comercial abril; est. -USD49.200m, anterior -USD44.400m8:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo mayo 30; est. 1,84m, anterior 2,12mAgenda Fed:No tienen previstos eventos públicos esta semana

Agendas relevantes:

SuraméricaEE.UU.MéxicoBrasilEuropa

COMENTARIO

El INE anunció que para el cálculo de IPC de mayo se utilizará un diferente método de cálculo de variación de precios para paquetes turísticos y transporte aéreo, lo que “lleva a modificar de manera relevante nuestra estimación para el IPC de mayo y junio”, escribe economista de Fynsa Nathan Pincheira“Modificación tendría un impacto de -0,2 pp en nuestra proyección de mayo (hasta 0,1% m/m) y de +0,1 pp en junio (hasta 0,0% m/m)”“Así, interanualmente la variación del IPC pasará a 2,9% en el quinto mes del año”

