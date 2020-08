Sainz predice "una de las carreras más duras de la historia"

El piloto español de McLaren montó un motor nuevo –sin sanción– para la FP3 del GP de España de Fórmula 1 2020, después de los problemas de refrigeración que le castigaron en Silverstone y que no se solucionaron el viernes en Barcelona tras montar un chasis nuevo.

Después de ser cuarto en la última sesión de entrenamientos libres, Sainz mejoró en seis décimas ya en la Q1, pasando a Q2 en 9º lugar tras no completar su segundo intento. En la segunda ronda mejoró otras seis décimas, pasando como sexto a la Q3 final, después de no entrar en ella el fin de semana pasado.

Allí, solo pudo mejorar dos décimas y se vio superado por los dos Racing Point y el Red Bull de Alex Albon. Por delante, los dos Mercedes y Max Verstappen ocuparon las posiciones a las que nos tienen acostumbrados este 2020. Aun así, acabó 7º y saldrá por la zona limpia.

“Bien, ha ido bien, sobre todo al principio de la clasificación me he sentido muy cómodo. Luego, una pena que en la Q3 no hemos podido mejorar mucho comparado con los demás, que sí que parece que han mejorado bastante. Nosotros no hemos encontrado nada extra en el coche o en la pista", reconoció en los micrófonos de Movistar + F1 de España.

"Pero bueno, salimos 7º que yo creo que es la posición que merecemos. Quizás el único que se ha escapado, si hubiera hecho un tercer sector mejor hoy, ha sido Albon, pero los Racing Point estaban muy, muy por delante".

También lee:

Wolff: Verstappen es el favorito para ganar en EspañaHamilton y Bottas no saben por qué no mejoraron al final de la Q3Pérez apunta al podio en España en su regreso a la Fórmula 1

Sainz cree que quizás el viento fue el causante de algunos de los problemas que tuvo en las últimas tandas de la clasificación de este sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Dependes un poco de la suerte, porque con estos coches te toca una mala racha de viento en una curva y pierdes una décima y media en una sola curva. Por lo tanto, de todos modos en la Q2 ya no iba tan cómodo con el coche en el tercer sector, no sé si fue porque se levantó viento, pero sí que es verdad que en el primero y en el segundo iba muy cómodo. Todo lo que era curva media muy bien, pero la curva lenta me ha costado un poco más", apuntó.

Y de cara a la carrera, Sainz vaticina un domingo intenso para pilotos y coches, en un trazado catalán que nunca ha recibido a la F1 en pleno mes de agosto.

"Va a ser una estrategia dura, ya veis el calor que está haciendo y lo que estamos sudando. Probablemente sea una de las carreras más duras de la historia de este deporte, por lo rápido que van estos coches y luego el calor que hace aquí en Barcelona, un circuito súper físico.... No solo estrategia, el piloto también va a sufrir mañana", sentenció.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de España de Fórmula 1 2020

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Ver fotos Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Mark Sutton / Motorsport Images Más

Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, y Kevin Magnussen, Haas VF-20

Ver fotos Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, y Kevin Magnussen, Haas VF-20 Charles Coates / Motorsport Images Más

Leer más