Sabrina Ravelli embarazada de tres meses y medio: "Fue buscado con mucho amor"

Pareciera que la pandemia de coronavirus y su consecuente confinamiento obligatorio desató una ola de embarazos en la farándula argentina. Casi como en los últimos dos meses, este martes Los ángeles de la mañana arrancó el día con un enigmático sobre otra famosa que se encuentra en la dulce espera.

"Se van a sorprender porque hace mucho que no la vemos. Es popular pero es de la rama mediática. Tiene pico", lanzó Ángel de Brito, quien en el último tiempo dio la primicia del embarazo de Noelia Marzol y Juana Repetto y asegura tener aun más nombres por develar.

Mientras las angelitas preguntaban sobre la identidad de la famosa en cuestión, el periodista confirmó que es madre primeriza y que tiene menos de 40 años. "Está muy contenta, ya está enterada toda la familia. Está de tres meses y medio", agregó el conductor generando aún más misterio.

Minutos después, De Brito contó cómo se enteró de la noticia. "Primero me llegó la foto. Entonces el domingo le escribí para saber si era cierto. No me contestó hasta el otro día que me dijo que la banque unos días", indicó. Tras varias apuestas fallidas, el animador reveló la incógnita: "La que está embarazada es Sabrina Ravelli".

"El papá se llama Maxi. Estamos viviendo juntos y fue buscado con mucho amor. Nos conocíamos hace tiempo incluso éramos vecinos del mismo edificio", confesó la actriz que fue pareja de Matías Alé durante varios años.