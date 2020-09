Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Hoy es día de decisión en la Fed, aumenta el optimismo por la vacuna y la OCDE se muestra menos pesimista.

Cero

Prácticamente no cabe duda de que el Comité Federal de Mercado Abierto mantendrá su tasa de referencia sin cambios cuando anuncie su decisión de política monetaria, la última antes de las elecciones de noviembre, a las 2:00 p.m., hora del este. La publicación se dará a conocer junto con nuevas proyecciones económicas que mostrarían que los funcionarios prevén tasas de interés cercanas a cero hasta 2023, según las estimaciones. Los inversionistas estarán atentos a una mayor claridad sobre los cambios anunciados por el presidente Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole el mes pasado. Menos de la mitad de los economistas encuestados por Bloomberg cree que el banco se comprometerá hoy a permitir que la inflación supere su objetivo de 2% antes de ajustarse. Powell celebrará una conferencia de prensa 30 minutos después de que se anuncie la decisión.

¿Una vacuna pronto?

El presidente Donald Trump volvió a impulsar las esperanzas de una vacuna contra el covid-19 diciendo que podría estar lista en “tres semanas, cuatro semanas”. El presidente no es el único que proyecta resultados para antes de fin de año, ya que la principal científica de seguridad biológica de China dijo que cree que una vacuna de ese país estaría lista para uso público ya en noviembre. La presión para encontrar un método eficaz de defensa contra la enfermedad sigue siendo muy alta, y hay pocas señales de que la pandemia esté bajo control en muchas partes del mundo. Los desafíos que enfrentan los bancos de Wall Street para lograr que sus empleados regresen a sus oficinas se pusieron de relieve después de que JPMorgan Chase & Co. enviara a casa a algunos de sus trabajadores en Manhattan debido a que un empleado dio positivo por el virus.

No será tan malo como se temía

La última proyección del crecimiento mundial de la OCDE muestra que la contracción no será tan brusca como se temía anteriormente. La organización con sede en París dijo esta mañana que ahora espera que la economía mundial se contraiga 4,5% este año, menor a su pronóstico de junio de una disminución de 6%. El panorama menos pesimista refleja la información reciente sobre positivos indicadores de empleo en EE.UU. y datos de China mejores de lo esperado. El informe sí advirtió que la recuperación necesitaría del apoyo de los Gobiernos y los bancos centrales durante algún tiempo.

Mercados al alza

Los índices de referencia de las acciones globales están subiendo nuevamente a medida que los inversionistas buscan que la Fed mantenga su postura acomodaticia y tal vez se anime con los optimistas pronósticos de las vacunas. El índice MSCI Asia-Pacific subió 0,5%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado 0,5% a las 5:50 a.m. luego de que los operadores favorecieran las acciones cíclicas a raíz del informe de la OCDE. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,679% y el oro avanzaba.

También hoy...

El informe de ventas minoristas para agosto, que se dará a conocer a las 8:30 a.m., ofrecerá el primer panorama del comportamiento de los consumidores después de la expiración en julio de los US$600 adicionales por semana en beneficios por desempleo. El informe de los inventarios de petróleo de la Administración de Información Energética (EIA) a las 10:30 a.m. puede confirmar una reducción de las existencias después de que los datos de la industria apuntaran a un sorpresivo descenso. Después de la decisión de la Fed, se conocen las cifras de flujo de TIC de julio a las 4:00 p.m.

