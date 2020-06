Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- La preocupación por el virus sigue siendo alta; muchas noticias de bancos centrales, y hoy se publican cifras de solicitudes por desempleo.

Nerviosismo

La renta variable está contabilizando un auge de la economía mundial por lo que lo último que los inversores necesitan es que el coronavirus amenace la recuperación en forma de V necesaria para justificar las valoraciones. No es de extrañar que algunos se estén poniendo cada vez más nerviosos por las noticias del aumento de hospitalizaciones en Texas, Arizona y Florida, junto con un nuevo brote en Pekín. Por el momento, las rondas masivas de estímulo de Gobiernos y bancos centrales mantienen la situación bajo control.

Decisiones de bancos centrales

Hablando de medidas monetarias, se espera que el Banco de Inglaterra amplíe su programa de compra de bonos en 100.000 millones de libras (US$125.000 millones), y los economistas están atentos a los indicios de políticas más radicales como tasas de interés negativas o control de la curva de rendimiento. La decisión se anuncia a las 7:00 a.m., hora de Nueva York, con una rueda de prensa a las 9:30 a.m. Por su parte, el Banco Central Europeo realizó su mayor operación de liquidez, y los bancos retiraron un récord de 1,3 billones de euros (US$1,45 billones) esta mañana. Los bancos centrales de Suiza y Noruega mantuvo las tasas sin cambios.

Reclamaciones

El consenso es que habrá otra caída en las solicitudes iniciales de desempleo a una cifra aún terriblemente alta de 1,29 millones para la semana que terminó el 13 de junio. Los datos, que se publicarán a las 8:30 am, coinciden con la encuesta de empleo de junio. Se espera que las reclamaciones existentes se mantengan cerca de 20 millones en medio de advertencias de que el desempleo permanecerá elevado para el resto de este año. En un tema aparte, la Administración del presidente Donald Trump está luchando para bloquear la publicación de un libro revelador del ex asesor de seguridad nacional John Bolton que contiene varias afirmaciones que no pintan a Trump con una luz favorecedora.

Desliz de los mercados

Los inversores están viendo una repetición de los pequeños movimientos a la baja en la renta variable global de ayer. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó menos de 0,1%, mientras que el Topix de Japón cerró con una caída de 0,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba un 0,3% a las 5:50 am, con las acciones energéticas entre los mayores perdedores. Los futuros del S&P 500 se mantenían ampliamente sin cambios, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,72% y el petróleo subía ligeramente.

También hoy...

Además de las solicitudes por desempleo, a las 8:30 am se publica la perspectiva de la Fed de junio en Filadelfia. El U.S. May Leading Index sale a las 10:00 am. Los responsables de política monetaria que hablarán más tarde son la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta J. Mester; el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. Kroger Co. se encuentra entre las compañías que informan resultados.

