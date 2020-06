Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los casos de coronavirus superan los 10 millones; las acciones tecnológicas reciben un mazazo de los anunciantes, y vuelve el brexit.

Fase peligrosa

La cifra de casos confirmados de covid-19 superó los 10 millones durante el fin de semana, y las muertes alcanzaron 500.000. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la pandemia ha entrado en una “fase nueva y peligrosa”. Texas se está convirtiendo rápidamente en el nuevo epicentro del brote en EE.UU. ante el aumento del pesimismo de los estadounidenses. A nivel mundial, hay señales de nuevos repuntes en Australia, Japón y Austria.

Presión a las redes sociales

Las acciones de las empresas de redes sociales están bajo presión a medida que los anunciantes suspenden el gasto en publicidad. El viernes, Unilever anunció que suspendería toda la publicidad en EE.UU. en Facebook, Twitter e Instagram, propiedad de Facebook. El valor de Facebook Inc. ampliaba la caída del 8,3% del viernes en la negociación prebursátil hoy, después de que más empresas, entre ellas Coca-Cola Co., Starbucks Corp. y Diageo Plc, dijeran que planeaban reducir el gasto en redes sociales. Las empresas se suman al boicot a las plataformas ante las críticas por la falta de un control adecuado del contenido odioso y engañoso.

De vuelta con el brexit

Las primeras conversaciones sobre el brexit en persona desde marzo se han reiniciado hoy en Bruselas, acompañadas de la música de fondo habitual de un plazo ajustado y pocas señales de compromiso. Hay cierta esperanza de que la necesidad de llegar a un acuerdo esta vez agudice las mentes lo suficiente como para producir algo que ambas partes puedan aceptar. Se prevé que la ronda actual de conversaciones continúe hasta agosto y se considera que octubre es las fecha más tarde para poder llegar a un acuerdo.

Mercados mixtos

El pésimo cierre de la semana el viernes pasado sembró la tónica inicial de las bolsas mundiales en la jornada de hoy, pero las cosas han comenzado a mejorar a medida que avanza la sesión. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 1,2%, mientras que el Topix de Japón cerró un 1,8% a la baja. En Europa, el Stoxx 600 había recuperado pérdidas anteriores para negociarse con un alza del 0,2% a las 5:50 am, hora de Nueva York. Los futuros del S&P 500 también apuntaban a una pequeña ganancia en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,648% y petróleo caía.

También hoy..

Se espera que los datos de ventas de viviendas pendientes de EE.UU. para mayo muestren que la actividad comenzó a regresar al mercado de la vivienda cuando se publiquen a las 10:00 am. El dato de manufactura de la Fed de Dallas sale las 10:30 am. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams hablan más tarde. Los resultados de hoy incluyen a la canadiense Cineplex Inc., cuya cotización se ha depreciado este año por las medidas de confinamiento y la retirada de una oferta de adquisición de la británica Cineworld Group Plc.

