Todo lo que sabemos de Rompan todo: La historia del rock en América Latina

Desplazarse por un sinfín de categorías de películas en Netflix a veces puede resultar abrumador. Cada vez nos encontramos con nuevos nombres que separan sus producciones, los cuales pueden ir desde “series de televisión sobre crímenes para maratonear", "documentales biográficos aclamados por la crítica" o "mujeres que hacen historia", por poner unos cuantos ejemplos. Y esa sensación es aún mayor cuando tratamos de alejarnos de nuestras selecciones habituales para ver algo completamente diferente. Digamos que quieres sentarte y disfrutar de un documental: Netflix tiene demasiados en su catálogo como es de esperarse.

La popular plataforma de streaming ha sido el hogar de algunos de las mejores películas documentales y series documentales de los últimos años, algunos de ellos producidos internamente como originales, algunos recogidos para su distribución en prestigiosos festivales de cine y algunos con licencia de las principales productoras independientes. Su catálogo siempre se actualiza mes a mes y con él llegan nuevas ofertas que incluyen documentales de todo tipo. Algunos sobre crímenes son increíblemente populares, pero los que están enfocados en música también tienen sus adeptos entre los suscriptores del servicio de streaming. Es común encontrarnos con el reciente estreno de Taylor Swift, Taylor Swift: Miss Americana, o el del polémico Fyre Festival, o bien el documental de Shawn Mendes, Shawn Mendes: In Wonder, pero ¿qué hay de América Latina?

Si nos fijamos en la categoría de música no vamos a encontrar muchas opciones, pero eso podría cambiar en el futuro, suponemos, ya que podría depender de la recepción que tenga el que está por llegar al catálogo. Rompan todo: La historia del rock en América Latina es la nueva serie documental de Netflix, la cual nos hará recordar a las glorias de ese género musical en nuestro continente y a la vez funcionará como introducción para quienes no están familiarizados con las bandas y artistas que han existido desde hace años en los países de Latinoamérica.

El género existe de este lado del mundo al menos desde 1960, con sus primeras manifestaciones en México y las zonas cercanas a California, Estados Unidos. Una de las primeras figuras en aparecer fue el guitarrista Carlos Santana, mientras que en el mismo año, en Perú, la banda Los Saicos creaba el punk, años antes que en Reino Unido donde se considera que nació ese género al terminar la década. Aunque en México fue donde ganó un poco más de popularidad debido a la difusión, de forma simultánea países como Brasil y Argentina, con el desaparecido Gustavo Ceratti, ya empezaban a tener sus figuras locales. El documental promete hacer un recorrido por todos esos años hasta el presente, para contar la historia definitiva sobre el rock que se hace en América Latina.

A continuación, les contaremos todo lo que tienen que saber de Rompan todo: La historia del rock en América Latina, desde lo que podrán ver hasta el número de episodios y las bandas y solistas que aparecerán en las respectivas entrevistas:

¿De qué trata?

Si sentían que le faltaba rock a Netflix, Rompan Todo: La historia del rock en Latinoamérica es la serie documental que recorrerá las capitales de la música en la región, desde México hasta los grandes del rock argentino, pasando por los chilenos irreverentes que marcaron una época con sus letras rebeldes y que incluso estuvieron adelantados a su tiempo musicalmente hablando. De acuerdo con Netflix, este será el mejor vistazo que los fans verán en mucho tiempo, porque es un viaje íntimo de la mano de figuras destacadas del género a la vez que muestra el recorrido histórico del rock en América Latina. Las más de 100 entrevistas estarán acompañadas por material de archivo de conciertos de las bandas y solistas que aparecen, ya que son aproximadamente 150 canciones las que se podrán escuchar en este material.

Las bandas y solistas que aparecerán

Nombres como Soda Stereo, Café Tacvba, Charly García, Molotov, Fito Páez, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Maná, Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, Zoé, Fobia y Luis Alberto Spinetta, además de otras bandas y solistas como El Tri, Aterciopelados, Julieta Venegas, Juanes, Illya Kuryaki y los Valderramas, y Los Auténticos Decadentes constan entre los músicos que participaron de la serie documental. Lo más destacado es que no solo hay para los fans de la vieja escuela, sino que también habrá espacio para los nuevos seguidores del género así como de las bandas emergentes que también están incluidas. El propio cartel anuncia a quiénes veremos en las entrevistas y demás material que incluye Rompan todo: la historia del rock en América Latina, pero el hecho de que dice "y muchos más" nos da a entender que podemos esperar más sorpresas.

¿Cuándo se estrena y cuántos episodios son?

Rompan Todo: La historia del rock en América Latina está en Netflix a partir de hoy 16 de diciembre de 2020. Aunque no se especifica la duración de los episodios, la compañía confirmó que serán un total de 6 episodios los que podrán ver sus suscriptores para recorrer la historia de este género musical en este lado del mundo. Cada uno presentará partes clave de lo que seguramente fueron cientos de horas de entrevistas, además de material original, con todo tipo de historias y anécdotas contadas por las figuras más importantes del rock a lo largo de los últimos años.

¿Quién está detrás del documental?

La serie fue dirigida por Picky Talarico, quien ha trabajado con Juanes y la banda Bajofondo, y contó con la participación de Gustavo Santaolalla, el compositor argentino dos veces ganador del Óscar por Babel y Secreto en la montaña, como productor ejecutivo.

