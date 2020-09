Russell Brand cuestiona la eficacia de las mascarillas sanitarias

El actor y cómico Russell Brand no ha tenido reparo alguno a la hora de expresar abiertamente las dudas que le invaden sobre la eficacia de las mascarillas sanitarias, unos accesorios que no han dejado de ganar visibilidad -en ocasiones por imperativo legal- en estos seis meses que han pasado desde que se declarara oficialmente la pandemia del coronavirus.





Aunque en ningún momento se ha posicionado en contra o a favor de su uso, el que fuera marido de Katy Perry ha señalado, como también lo han hecho científicos, médicos y otras figuras públicas, que no existen pruebas que certifiquen que su empleo ofrece una protección total frente a la enfermedad.



"No sé si de verdad funcionan o no, nunca lo sabremos del todo, ¿cierto? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Yo ya no sé qué pensar", dijo el intérprete británico en un momento de su actuación, el pasado lunes, en un escenario al aire libre instalado en el londinense Regent's Park.



Justo a continuación, el artista de 45 años quiso hacer referencia directa a unas prácticas muy concretas sobre las que, ahí sí, toda la comunidad médica e incluso él mismo saben que son extremadamente perjudiciales en este contexto de crisis sanitaria.



"¿Quién de vosotros ha estado por ahí, tomando drogas y chupando cosas? Malditos idiotas. Si es que conozco muy bien a mi público: son los que tienen delirios, los trastornados y a buen seguro los que ya se han infectado", bromeó durante su divertido y ácido monólogo, en medio de un evento en el que se cumplieron a rajatabla las medidas de distanciamiento físico impuestas por las autoridades y en el que, además, el uso de geles hidroalcohólicos era generalizado.