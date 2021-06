Todos los rumores de fichajes de Cruz Azul hasta ahora

La idea del campeón Cruz Azul es mantener por lo menos el 90 por ciento de su plantilla para apostar por el bicampeonato en el próximo Apertura 2021, lo que le está resultando en estos momentos porque varios de los hombres importantes están por renovar su contrato.





No todo es alegría en el seno cementero porque una de las figuras más apreciadas por la afición, el uruguayo Ignacio Rivero, está por volver a Tijuana al no llegar a un acuerdo que realmente convenza a los fronterizos.



El técnico peruano Juan Reynoso tampoco cuenta con contrataciones nuevas, únicamente incorporaron al primer equipo a Antonio Sánchez y el panameo Ángel Orelien, procedentes del Cruz Azul Hidalgo de la Liga Premier, pero problablemente las hagan, ya que queda tiempo y La Máquina no se puede dar el lujo de no armarse para darle ventaja a sus rivales.



Aquí todos los rumores de fichajes del cuadro celeste hasta ahora.



6. Wilder Cartagena

[#LPF] #MercadoDePases | El rendimiento de Wilder #Cartagena en @ClubGodoyCruz fue muy bueno. El mediocampista peruano fue de los puntos más altos del plantel de Sebastián Méndez y eso despertó el interés de @CruzAzul de México. En el Tomba disputó 18 partidos y marcó 3 goles. pic.twitter.com/BUCt6nN7AZ — Diferencia de Gol ⚽️ (@DiferenciaDeGol) June 5, 2021

El peruano de 26 años sonó con fuerza para reforzar al campeón y desde Argentina indicaban que fue ofrecido para llegar en este verano.





Sin embargo, uno de los problemas para traer al hombre del Godoy Cruz era que juega como pivote o mediocampista por derecha, posiciones ocupadas por Orbelín Pineda, el peruano Yoshimar Yotún y el argentino Guillermo Fernández, entre otros más.

5. Unai Bilbao

En la mira, Cruz Azul busca reforzar la plantilla con Unai Bilbao



Los detalles: https://t.co/hhODgHkMbn#CruzAzul #LigaMX pic.twitter.com/ewpylvnEsA — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) June 8, 2021

Desde el verano pasado el nombre del defensa salió para arribar a La Máquina y una vez más es una de las opciones, ya que Reynoso quiere un zaguero por izquierda.





El español de 27 años pertenece al Atlético San Luis, aunque estuvo cedido el último año en el Necaxa y por ahora el central europeo ha vuelto con los potosinos tras su préstamo, pero el club estaría dispuesto a dejarlo marchar a un precio adecuado, mas el conjunto de La Noria desearía una cesión con opción a compra.

4. Mario Pineida

#CruzAzul | ¿Quién es Mario Pineida, el futbolista que interesa a Cruz Azul? Juan Máximo Reynoso ya empieza a buscar refuerzos



[…] ? Leer más aquí ?https://t.co/4tmUDQR8ivhttps://t.co/4tmUDQR8iv pic.twitter.com/ws9fUbJczY — Azul De Corazon Oficial ⚪️ (@AZULDeCorazon14) June 12, 2021

De acuerdo con información revelada por medios ecuatorianos, el lateral izquierdo, que también puede jugar por derecha, ha sido sondeado por los celestes.



El Pitbull juega con el Barcelona de Guayaquil y tiene contrato vigente hasta el 2023, aparte está tasado en 800 mil euros.

3. Jozy Altidore

Jozy Altidore no saldrá a México para jugar con Cruz Azul ❌❌❌ pic.twitter.com/cFX8SP8r1U — MLS Action (@MLS_Action) June 16, 2021

El medio estadounidense The Athletic reveló que el estadounidense no continuará en el Toronto FC de la Major League Soccer y uno de los equipos que había alzado la mano para ficharlo es el campeón Cruz Azul, lo cual después fue desmentido por periodistas.

2. Giovani Dos Santos

¡Tampoco lo quieren! ?



Contrario a los recientes rumores, los directivos del Cruz Azul Y Toluca negaron algún tipo de interés por los servicios de Giovani Dos Santos. ??



¿Cuál crees que sea el destino de la carrera futbolística de Gio? ?#LosMásGrandes ? pic.twitter.com/Xv5I46krFm — LosmasgrandesMX (@LosMasGrandesMX) June 18, 2021

Con la salida del campeón del mundo sub-17 de Coapa, se empezó a rumorear su posible destino, saliendo nombres como Toluca, León o Cruz Azul, sin embargo, tanto escarlatas como celestes ya dieron a conocer que no tienen posibilidades de sumarlo a sus filas.

1. Renato Ibarra

?????? ?????? ?????? ? ???? ????



El representante de Renato Ibarra ofreció al jugador al club pero Cruz Azul no está interesado al momento en él. ⚠️ pic.twitter.com/cMGUs2rJQO — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 22, 2021

Aunque apenas hace dos días se vinculó al ecuatoriano del América con Cruz Azul, la realidad es que nunca estuvo en la mente de la directiva.

Finalmente, son más los nombres de jugadores que podrían salir del equipo, además de Rivero: Luis Romo (a Europa), Orbelín (Tigres), José de Jesús Corona (falta renovar), Pablo Aguilar (falta renovar) y Sebastián Jurado (préstamo para sumar minutos).