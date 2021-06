Todos los rumores de fichajes de las Chivas hasta ahora

Chivas es uno de los clubes que no ha sumado ningún refuerzo de cara al Apertura 2021 y tal parece que así seguirá el asunto, por lo que Víctor Manuel Vucetich tendrá que apostar por los mismos futbolistas para poder superar lo hecho en el Guard1anes 2021 al quedarse en repechaje.





La afición del Rebaño Sagrado se encuentra molesta por la falta de contrataciones, aunque por ahora se sabe que de menos intentaron añadir piezas, sin tener éxito, contando próximamente con una probable y única baja, la del delantero José Juan Macías que podría dar el salto a Europa con el Getafe de España.





Aquí todos los rumores de fichajes del Guadalajara hasta ahora.



12. Erick Aguirre

Hasta ahora el caso del seleccionado preolímpico ha sido el más conocido, pues el cuadro tapatío lo busca desde hace más de un año y cuando parecía que finalmente iba a poder cumplir el objetivo de ficharlo, todo se vino abajo.



Las negociaciones con Pachuca no fructificaron porque el Guadalajara sintió que los hidalguenses se querían aprovechar, ya que aparte de dar dinero por el lateral, estos también querían dos jugadores a cambio, Fernando Beltrán y Alejandro Mayorga.





Se pedían 5.5 millones de dólares por la carta del canterano de Morelia, llegando el Rebaño hasta los cuatro.





Más adelante, el periodista David Medrano dio a conocer que al final, el avance no se dio porque los de la Bella Airosa querían únicamente capital y no el servicio de otros jugadores.

11. Eduardo Aguirre

⚽️ Eduardo Aguirre, seguido por América y Chivas tras su gran temporadahttps://t.co/WBd6hzFvAL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2021

Tras la gran campaña del delantero de Santos Laguna, el Campeonísimo lo sigue de cerca.





El Mudo es parte de la selección preolímpica y todavía tiene año y medio de contrato con el cuadro de Torreón, aunque se sabe que en Grupo Orlegi no están cerrados a escuchar ofertas o al menos eso dicen ellos.

10. José de Jesús Corona

¡BOMBAZO! Si es Campeón, Jesús Corona llegaría a Chivas https://t.co/PMt0lYSA0U pic.twitter.com/HW644CwU9s — MedioTiempo (@mediotiempo) May 28, 2021

Nuevamente el nombre del cancerbero sonó para llegar a Verde Valle tras la poca confianza a Toño Rodríguez y Raúl Gudiño bajo los tres postes.





Fuentes del portal Mediotiempo indicaban que Ricardo Peláez, director deportivo de los rojiblancos, charló con el cancerbero, quien le dijo que si salía campeón con Cruz Azul iría a Chivas, sin embargo, tal parece que renovará con los cementeros y buscará retirarse allí mismo.

9. Marcel Ruiz

Por segunda vez, Chivas intenta fichar a Marcel Ruiz y no se le da https://t.co/w7v36VoKGN pic.twitter.com/4sUy2jACZl — MedioTiempo (@mediotiempo) June 4, 2021

Vucetich había pedido a la directiva se le trajera al futbolista de Xolos, a quien conoce bien tras haber coincidido en Querétaro, no obstante, tampoco pudieron llegar a un acuerdo con la directiva fronteriza.





Resulta que para poder adquirir a Ruiz, los Canes Aztecas querían alrededor de dos millones de dólares, además de la carta del Nene Beltrán, quien a pesar de no ser del total agrado del timonel tapatío, la directiva no quiere perderlo totalmente.

8. Jonathan Orozco

Jonathan Orozco | Jam Media/Getty Images

Otro de los cancerberos que sonó para poder arribar a suelo tapatío era El Spiderman, quien vivió un torneo irregular con Tijuana.

7. Gil Alcalá

Gil Alcala | Jam Media/Getty Images

Tras haber causado baja en Gallos Blancos, el nombre del portero apareció en la baraja de opciones de la directiva, algo que ya había sucedido en el mercado pasado.



Por ahora volvió a Tijuana, club que es dueño de su carta.

6. Hugo González

Supuestamente se perfilaba para convertirse en refuerzo rojiblanco tras no ser de la confianza de Rayados, además en gran parte el fichaje era probable por la buena relación que mantiene el guardameta con Peláez.



Al final de cuentas, el seleccionado nacional se unió a las filas de Bravos.

5. Rodolfo Pizarro

¡Malas noticias Chivahermanos!?



El técnico del Inter de Miami confirma que Rodolfo Pizarro continuará en el equipo, luego de los rumores que lo ponían en el club deportivo Guadalajara#chivas pic.twitter.com/mh7SqXuYFK — W Deportes (@deportesWRADIO) June 17, 2021

Supuestamente ante la poca acción que ha gozado con el Inter Miami de la Major League Soccer, el seleccionado nacional podía volver a la Liga MX para retomar su nivel.



No obstante, tras varias especulaciones, el técnico del Joker, el inglés Phil Neville, aseguró que es pieza importante del club y que está totalmente descartada su salida a México.

4. Jaime Gómez

#OFICIAL ? | Jimmy Gómez se va de #Xolos y llega a la frontera.@fcjuarezoficial anunció al mexicano Jaime Gómez como refuerzo procedente de @Xolos. También se había rumorado que le interesaba a @Chivas.#JuarezEsElNumberOne #MasBravosQueNunca pic.twitter.com/HfEHuFcc07 — loshijosdel10 (@loshijosdel10) June 24, 2021

El lateral estaba en los planes de Chivas, sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo por el jugador de Xolos, que ahora vestirá la casaca de Juárez, club que sí pudo poner dinero en la mesa.

3. Marco Fabián

Marco Fabián toca todas las puertas para volver a Chivas ?



Esto y más te lo cuenta @Paco_Arredondo_ en #DesdeElVestidor ? https://t.co/TeDQgH6Ux5 pic.twitter.com/lZE9qbbSj8 — MedioTiempo (@mediotiempo) June 24, 2021

El dos veces mundialista no entró en planes de Bravos y ya en el pasado se mencionó que fue ofrecido a Chivas, pero el club no lo quiso, aunque supuestamente han vuelto a reactivar pláticas, así lo informó el periodista de TUDN, Erick López.



Una de las opciones por la cual el mediocampista podría ser considerado es porque se maneja como agente libre, sin embargo, en la frontera tenía un alto sueldo de alrededor de 24 millones de pesos, mas estaría aceptando reducirlo para volver a ponerse la casaca rojiblanca.

2. Vladimir Moragrega

Vladimir Moragrega, de Atlante, sería refuerzo de Chivas para el próximo torneo https://t.co/mKWXCR8uAA pic.twitter.com/OdRco5t0Ii — MedioTiempo (@mediotiempo) May 11, 2021

Otro que también sonó por un momento que pasaría al Guadalajara tras su gran paso con los Potros de Hierro en la Liga de Expansión, lo cual al final resultó un mero rumor y ahora defenderá la causa del Atlético San Luis.

1. Raúl López

Gracias a que ya no renovó su contrato con Pachuca y culminó su préstamo con Toluca, El Dedos volvió a estar en la mira de Chivas, sin embargo, también se le escapó a la directiva tapatía.



Los choriceros dieron a conocer que el lateral, que era agente libre, decidió firmar un contrato con los mexiquenses por dos años, acabando con los deseos del Rebaño Sagrado.