Jazz chino, indie checo, pop birmano, barroco español o recitados islámicos son algunos de los más de 4000 géneros, tipos y categorías de canciones o cánticos presentados en "Every Noise at Once , una fascinante base de datos que publica demos de música, interpretaciones y sonidos listos para explorar. Visualizado como una nube de Big Data, ofrece enlaces a Spotify y apartados diversos: mapa de artistas, playlists, demografía de estilos, etcétera.