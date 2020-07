Rojas, campeón de ELMS, logró viajar a Europa

Después de un retraso de una semana en la que perdió un test en España, el actual campeón de la European Le Mans Series, Guillermo Rojas Jr, logró viajar a Francia para integrarse con el equipo DragonSpeed y competir en la campaña 2020 de la serie.

“Fue una semana poco estresante”, expresó el piloto mexicano a Motorsport.com. “El lunes pasado tratamos de viajar a Europa para los primeros test pero las restricciones de viaje no lo permitieron. Fue una lucha de días tratando de buscar la forma de conseguir el permiso”.

El primer intento de Rojas quedó truncado con la entrada en vigor de las nuevas reglas, publicadas la semana pasada, para viajar a Europa ante la pandemia por COVID-19.

Actualmente, la Unión Europa solo permite la entrada a sus fronteras de ciudadanos del continente americano con pasaporte canadiense o uruguayo. El resto de las naciones no pueden acceder en este momento.

#48 IDEC Sport, Oreca 07-Gibson Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin, Memo Rojas

#48 IDEC Sport, Oreca 07-Gibson Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin, Memo Rojas Evgeniy Safronov

Luego de una serie de llamadas, correos electrónicos y visitas a consulados, Rojas encontró un camino para que la embajada de Francia le tramitara un salvoconducto.

“Por ahora solo puede viajar personal esencial en la lucha contra el COVID-19, o si tu pareja está allá. No había acceso a deportistas, pero tanto la Secretaría de Relaciones de México, la embajada de Francia y la FIA me escucharon. A través de los tres pudimos conseguir un salvoconducto para viajar y empezar los preparativos”.

Sin embargo, a pesar del documento, Rojas pasó un momento de tensión en el aeropuerto porque la aerolínea desconocía la validez del salvoconducto.

“Fueron momentos de nervios porque cuando llegué al mostrador no me querían validar el documento. Hablaron a la embajada y yo estaba preocupado porque era noche de domingo y no creía que alguien les contestaría el teléfono, pero al final sí lo hicieron y les dieron la explicación del salvoconducto”.

Por ahora, el máximo campeón mexicano en categorías internacionales establecerá su base en Europa hasta que las reglas de viaje cambien.

"No me preocupa no haber estado en el primer test. Mi equipo estuvo ahí y ya tendré la oportunidad de probar antes de la primera carrera".

La campaña 2020 arrancará el 19 de julio en el circuito francés de Paul Ricard.

#48 IDEC Sport, Oreca 07-Gibson: Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin, Memo Rojas

#48 IDEC Sport, Oreca 07-Gibson: Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin, Memo Rojas Joe Portlock / Motorsport Images

