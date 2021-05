Rocío Carrasco se pronuncia sobre el deseo de María Teresa Campos: 'Se hará justicia y ella lo verá'

María Teresa Campos ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que confiesa lo duro que ha sido ver sufrir durante tantos años a la que considera su tercera hija, Rocío Carrasco. "Estoy convencidísima de que Rocío Jurado sería feliz si supiera que su hija para mí es como una hija, y que si puedo hacer algo por ella, lo haré siempre", ha declarado. La presentadora, que está a punto de cumplir 80 años, también ha compartido su mayor deseo en estos momentos. "Le dije a Rocío: 'Soy muy mayor. No quiero morirme sin que se haga justicia y que la gente sepa que no eres una mala madre". Las palabras de María Teresa Campos han tenido una gran repercusión y anoche Carlota Corredera preguntó a Rocío Carrasco sobre ellas. "Yo a Teresa lo único que le puedo decir es que la quiero y que, como la dije en su casa, creo que eso no va a suceder, gracias a Dios. Creo en la justicia. Es lenta, tiene sus fallos, sus agujeros negros, pero creo firmemente en la justicia y creo que se hará justicia y que ella lo verá”, aseguró la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Rocío Carrasco enumeró en el penúltimo episodio de su serie documental las batallas legales, perdidas y ganadas, contra Antonio David Flores, y aseguró que el ex guardia civil podría ir a la cárcel. "Yo he denunciado un hecho que lleva aparejada, de ser culpable, una pena de prisión, pero yo no he pedido cárcel", aclaró. Sin embargo, cuando le preguntaron si el padre de sus hijos podría acabar entre rejas, ella fue muy tajante: "Eso sí te lo puedo decir: sí".

María Teresa Campos y sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, siempre han estado al lado de Rocío Carrasco. "Todo lo que está echando Rocío fuera es también una manera de curarse. ¡Ya era hora!", ha dicho la matriarca de la familia en Lecturas. Terelu y Carmen, por su parte, también celebran que por fin se haya decidido a contar su historia. "¡Te quiero, Rocío! Llegó por fin el momento. Sufrimiento para quienes son tu vida. Qué pena que le hayan hecho tanto daño sin poder defenderse. ¡Gracias por hacer esto por ti, por 'ella' por Fidel (Albiac) y por los q te amamos y siempre hemos estado y estaremos a tu lado! ¡Qué desolación la tuya, mi vida, y a la vez que necesidad de que se sepa la verdad!", publicó Terelu coincidiendo con la emisión del primer episodio del documental.

Rocío Carrasco, de 44 años, cuenta con el apoyo incondicional de las Campos. La presentadora y sus dos hijas tuvieron un papel muy destacado en la boda de Rocío y Fidel Albiac. "Mis hijas y Rocío tienen una complicidad muy grande y por eso se llaman hermanas", declaró María Teresa en ¡HOLA!. Terelu y Carmen estaban muy emocionadas. "Todos los que queremos a Rocío y a Fidel llevamos esperando este momento desde hace muchos años", dijo Terelu. "La imagen que se da de Rocío es la de una mujer distante, todo lo contrario de la realidad. No puede ser más cariñosa y más natural. Lo mejor de ella es su sencillez y su nobleza", añadió Carmen.