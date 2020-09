Robert Siboldi habla sobre el futuro de Jonathan Rodríguez

El buen momento por el que atraviesa Jonathan Rodríguez y el interés de clubes europeos en él favorece que salga de Cruz Azul en los próximos meses, y el director técnico de ‘La Máquina Celeste’, Robert Siboldi, está consciente de eso.

En entrevista para W Deportes, el entrenador uruguayo de Cruz Azul aclaró que quiere que su delantero y compatriota regrese al futbol europeo si es lo mejor para él, quien reveló que es uno de los mejores futbolistas a los que ha dirigido en su carrera como técnico.

“Ese es un problema grave para Jaime Ordiales, por suerte no me toca renovar al futbolista (Jonathan Rodríguez). Yo quiero lo mejor para él, si lo mejor para él es jugar en Europa y si beneficia a ambas partes, adelante, pero si no hay una opción concreta seguirá y el está feliz en el club. El quiere lograr un título individual"

"Tiene muchas posibilidades de luchar por ese título de goleo y también quiere salir campeón. He tenido grandes jugadores que me ha tocado dirigir, Jona es uno de los mejores. Está motivado y quiere trascender en lo individual y lo colectivo. Esperemos que se mantenga así", compartió Robert Siboldi.

Desde que llegó Robert Siboldi a la dirección técnica de Cruz Azul, el entrenador sudamericano le ha sacado el máximo provecho al ‘Cabecita’ Rodríguez, quien con Pedro Caixinha no tuvo mucha participación.

Después de once jornadas transcurridas del Guard1anes 2020, el charrúa lidera la tabla de goleo individual, con diez anotaciones en la misma cantidad de partidos.