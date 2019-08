Rivaldo: “Pude haber fichado por el Real Madrid cuando dejé el Barcelona”

Rivaldo sorprendió este miércoles al confesar que no estuvo tan lejos de vestir de blanco una vez que dejó la camiseta azulgrana. “Tuve la oportunidad de fichar por el Real Madrid cuando acabé mi contrato con el Barcelona. En ese momento, mantuvimos conversaciones iniciales con el club, con el Madrid, pero, entonces, el Milan llegó con una buena oferta y preferí a los italianos”, reveló el actual embajador de Betfair.

El brasileño, quien se marchó de la institución catalana en 2002, reconoce que “habría sido un fichaje polémico”. Sin embargo, no se arrepiente del acercamiento: “Podría haber enfadado a los hinchas del Barcelona, pero no tenía trabajo en ese momento y, como profesional, no puedes declinar ninguna conversación con los clubes que se interesan por ti. Después de todo, era libre para irme donde quisiera”.

En cuanto al presente de la plantilla de Ernesto Valverde, el exfutbolista manifestó que “Riqui Puig merece una oportunidad en el primer equipo”. Y así lo argumentó: “Siempre he defendido que la gente de La Masía debe tener oportunidades de jugar en el primer equipo. Y Puig ha demostrado su talento contra el Arsenal, así que sería injusto dejarlo fuera del equipo en esta nueva temporada”.

Por otra parte, de cara al nuevo campeonato, Rivaldo ve como gran candidato al Atlético de Madrid: “Es muy respetado en todo el mundo y siempre es favorito para levantar títulos en cualquier competición en la que participe”.