​Ricardo La Volpe tacha de ‘conformistas’ a sus jugadores

En el Torneo ​Clausura 2019, el argentino Ricardo La Volpe hizo un gran relevo al tomar el lugar de Hernán Cristante en los ​Diablos Rojos del Toluca, a quienes había dejado en los últimos puestos, pero ya con el nuevo estratega se quedaron a nada de ingresar a la Fiesta Grande, motivo por el cual solicitó nuevos refuerzos para el Apertura 2019, pero aún así no han caminado como esperaba al sumar apenas un punto de seis posibles.





#LigaMX



•Cruz Azul 1-1 Toluca



-⚽️Rodríguez (48')



-⚽️Medina (90+2')



Volvió el verbo “Cruzazulear” al 92' los 'Diablos Rojos' del @TolucaFC le sacan el empate a la Máquina de Local en esta #Jornada2 en el #Apertura2019 de la @LigaBBVAMX. pic.twitter.com/ErEPBevuek















— Fut-World (@FutWorld_Mx) July 28, 2019





Sabemos que 'El Bigotón' no se guarda nada y ahora tachó de conformistas a sus futbolistas después de haber sido vencidos en casa por los ​Gallos Blancos del Querétaro y haber rescatado la igualada con ​Cruz Azul en el Estadio Azteca, resultado de haber sentido seguro su lugar en la plantilla mexiquense.

“Cuando yo llego, sale un técnico, entonces me imagino que los jugadores no son tontos y dijeron ‘puede hacer cambios’, el jugador empezó a meter todo lo que tiene para terminar bien el campeonato y que no haya bajas, tengo que ver si ahora aflojaron porque ya saben que se quedaron, con otra actitud, tengo que tener una psicología porque hay un conformismo”, explicó el extimonel de la selección mexicana.



 Ricardo La Volpe dura critica con sus jugadores.https://t.co/OnJJo7TMp4 — Deportivista MX  (@deportivistamx) August 2, 2019





Fiel a su filosofía, el campeón del mundo con Argentina aseguró que tanto jóvenes como las figuras tiene que hacer méritos para ganarse un lugar, sin importar el nombre de cada uno, aparte detalló que tiene sus objetivos muy claros.

“Yo quiero que vengan a pelear un puesto, conmigo no van a tener problema porque se los dije, soy un técnico que si mañana (Alexis) Canelo, (Felipe) Pardo o alguien no funciona para eso estoy trabajando con ellos”, mencionó.



Nuestro director técnico Ricardo La Volpe desea mejor actitud de nuestro plantel frente a Bravos de Juarez



Aquí los detalles:  https://t.co/bQbLZd2CMp pic.twitter.com/I1ybekUoiu







— Toluca FC (@TolucaFC) August 2, 2019

“Cuando un equipo quiere ser protagonista, tiene buenas salidas, juegan mano a mano, generan más ofensiva y sobre todo es muy importante el manejo del balón, la transición en la media cancha, cosas que sabemos que no se han venido haciendo bien, está claro, sin embargo, eso me confunde, porque se ha trabajado con los errores que se tuvieron el campeonato anterior para mejorar y dar un buen papel en este torneo, no para retroceder y volver a la misma situación”, añadió.

Asimismo, más allá del trabajo que realizan los jugadores, para el exentrenador del ​Atlas lo más importante radica en la actitud, mentalidad y la disciplina.





#LosProta 



La indiferencia de los jugadores en el infierno tiene molesto a Ricardo La Volpe y el argentino, piensa tomar cartas serias en el asunto sentando a consagrados y dándole minutos a los más jóvenes. pic.twitter.com/UPkxPqVutA



— Los Protagonistas (@losprota) August 2, 2019

“Cuando subo a un jugador, empiezo a analizar el rendimiento y si un jugador se empezó a agrandar, así como subió, bajo, lo regreso otra vez a la 20 para que vuelva a poner su mente a donde pertenece”, admitió.

Finalmente, La Volpe amenazó con borrar a algunos elementos que no están al parejo del grupo y serían los argentinos Alexis Canelo, Emmanuel Gigliotti y Federico Mancuello, sobre todo estos dos últimos, que llegaron con gran cartel a la ​Liga MX.





Luis Hernández, sobre las palabras de Ricardo La Volpe al decir que la línea defensiva de @TolucaFC es deficiente.



“Hay que tener autocrítica y si lo dice es porque tenemos que mejorar. No hay que tomarlo de otra forma ni mala porque eso no va sumar al equipo”. pic.twitter.com/h3S8leRrGX



— PressPort (@PressPortmx) July 30, 2019





“Todos los jugadores tienen que hacer el mismo esfuerzo, a mí me haces sentir que no estamos todos iguales. Son tres o cuatro que están bajos de nivel. Habrá que borrarlos, yo no tengo ningún problema en borrar jugadores. Conmigo no juegas más y listo”, culminó.

