El "Rey" Martínez busca al puertorriqueño Arroyo para decidir el mejor mosca

Ciudad de México, 6 jul (EFE).- El mexicano Julio César "Rey" Martínez, campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseveró que le urge pelear con el puertorriqueño McWilliams Arroyo para probar que él es el mejor de su división.

"Me gustaría pelear con Arroyo en septiembre u octubre para unificar el título y demostrar que soy el mejor del peso mosca. Ya me urge esa pelea para el año que viene buscar subir a supermosca", confesó el pugilista.

Hace un par de semanas "Rey" Martínez; con récord de 18 peleas ganadas, 14 de ellas por la vía rápida, una perdida; tuvo la tercera defensa de su título ante su compatriota Joel Córdova, al que venció por nocaut técnico en Guadalajara, Jalisco.

Luego de dicha defensa Julio César tiene como rival obligatori, a Arroyo, campeón mosca interino del CMB; 21 peleas ganadas, 16 por nocaut, y cuatro perdidas; a quien debió medirse en febrero pasado, pero tuvo una lesión en la mano derecha que pospuso el combate.

"Rey" Martínez afirmó que después de vencer a Córdova se siente en su mejor momento para unificar el título.

"Me siento en plenitud. Estoy emocionado por haber vencido a Córdova, ahora quiero demostrar que soy el mejor de la división y dejar claro que puedo con todos los campeones de cualquier organización y poner en alto el campeonato que tengo", explicó.

El campeón mosca de 26 años recordó que para poder hacerse un lugar en el boxeo profesional antes tuvo que disputar más de dos centenas de peleas amateur.

"No ha sido fácil el camino, antes de llegar al profesionalismo tuve 250 peleas amateurs, ha sido un viaje muy bonito que se disfruta más ahora que soy campeón del mundo, pero no me conformo, quiero mucho más".

Martínez reconoció que su estilo ofensivo y la potencia de su pegada con la mano izquierda son las claves principales para lastimar a sus rivales.

"Lo que más les daña de mi estilo es que a mi me gusta ir al frente, ir a buscar al rival sin importar su estilo, a mí me gusta un estilo de choque para demostrar quién tiene la mandíbula más frágil; eso y que tengo una zurda fuerte y un 'upper' contundente".

