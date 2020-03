Revelaron las gravísimas consecuencias que podría tener River por no presentarse a jugar

La decisión de River de no presentarse a jugar frente a Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga, debido al coronavirus, podría tener graves consecuencias para el equipo de Marcelo Gallardo.

"Esto es información. El viernes pasado cuando el plantel de River, junto con el cuerpo técnico resuelven que no quieren jugar, encuentran en la dirigencia de River apoyo. Una dirigencia que antes de comunicar la medida y emitir este comunicado que tanto ruido eso el viernes por la noche, River revisó el reglamento", contó el periodista Gastón Recondo en Estudio Fútbol

"Acabo de hablar con alguien que es un estudioso del reglamento, y me explica que aquel equipo de primera división no se presenta a competir tres partidos seguidos, le corresponde la pérdida de categoría", continuó diciendo el conductor televisivo.

El jefe médico de la AFA, picante contra el Presidente de River: "¿Por qué no cerró su restaurante? Ayer no se podía entrar"

"Es decir, que si River no va a Córdoba con Talleres, y River no juega la tercera fecha, porque entiende que sigue en riesgo porque lo entiende por no jugar ayer, automáticamente, la AFA dispone por reglamento la pérdida de categoría", concluyó Recondo.

En ese sentido, el panelista del programa Agustín Fantasía se mostró contrario a esta disposición, al considerar que "nunca antes existió una situación como esta. Está resguardando el derecho a la vida de los jugadores". Por su parte, el periodista Hugo Balassone manifestó que "River está incumpliendo un reglamento".

Los futbolistas de la primera división se reúnen este miércoles en Futbolistas Argentinos Agremiados para decidir si siguen jugando la Copa de la Superliga.