El representante de Lautaro Martínez aseguró que ya hubieron sondeos por parte del Barcelona

​Lautaro Martínez fue una de las figuras de la selección Argentina en la​ Copa América. Se ganó un lugar entre los titulares y pudo mostrar su mejor versión.





Los ​rumores no tardaron en llegar y se habló de la posibilidad de que pueda llegar al ​Barcelona. En la Albiceleste se entendió bien con Lionel ​Messi y no faltaron los que se lo imaginaron tirando paredes en el Camp Nou.

FBL-COPA AMERICA-2019-VEN-ARG





Si bien parecía que no había nada concreto, el representante del jugador se encargó de dar detalles sobre esta posibilidad. "Hubo un sondeo importante del Barcelona por Lautaro, es cierto. No me llamaron a mí, pero al club le gusta. Sería espectacular que juegue junto a Messi", declaró Alberto Yaqué en diálogo conRadio Rivadavia.





Más allá de este deseo, parece difícil que Lautaro pueda llegar al Barcelona esta temporada. El Blaugrana contratará a Antoine Griezmann y tiene a Neymar como el gran objetivo. El delantero deberá ahora asentarse en el Inter y seguramente tenga opciones de brillar en otros grandes equipos europeos en el futuro.





"No veo la hora de conocerlo, de probarlo, de mejorarlo. Un buen técnico es el que mejora a los jugadores", declaró Antonio Conte, nuevo entrenador del Inter al ser consultado por el Toro.