El representante de Bale niega que el galés vaya a salir del Real Madrid el próximo verano

​ La salida de Gareth Bale vuelve a estar sobre la mesa. Las constantes lesiones han vuelto a impedir que destaque en el Real Madrid y, además, su pasión por el golf ha desatado polémicas como aquella famosa bandera de “Gales, golf, Madrid”, que el propio futbolista sostuvo con su selección.





Ante toda esta situación, no sería impensable que el extremo de Cardiff terminara saliendo este invierno o el próximo verano.





Pero no será así: Jonathan Barnett, su representante, ha negado la posible salida de su futbolista a ESPN.

Gareth Bale





El agente ha afirmado que Bale no irá “a ninguna parte” durante este mes de enero y que es “muy poco probable” que salga durante el próximo verano. Sus declaraciones no han cerrado del todo la salida de su futbolista, pero sí han dejado patente que no se irá a cualquier precio.

El pasado verano, Gareth Bale ya estuvo muy cerca de salir del Real Madrid. Fueron muchos los equipos que preguntaron por él, pero la elevada tasa de salario que exigía el jugador imposibilitó su salida. Los únicos que llegaron a sus exigencias, el Jiangsu Suning de la Superliga China, no consiguieron presentar una buena oferta ​al conjunto blanco. Florentino rechazó la suma ofrecida y Bale se quedó en el Santiago Bernabéu.