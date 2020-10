La renovación de Modric y los fichajes de enero en el Barcelona, hoy en las portadas

El parón de selecciones y el cierre del mercado marca la actualidad deportiva estos días. En el Real Madrid, tras un verano sin fichajes, la novedad se centra en la pretensión de Modric de renovar su contrato y jubilarse como jugador blanco. En el Barça, tras no poder cerrar las incorporaciones de Depay y Eric García en el último instante, han emplazado sus contrataciones para el mes de enero.

1. Marca: "Dispuesto a bajarse el sueldo para jubilarse en el Madrid"

Luka Modric es el protagonista de la portada de Marca de hoy. El jugador croata de 35 años acaba contrato en junio de 2021 y quiere seguir en el club y así poner fin a su carrera deportiva vestido de blanco. Se ve con fuerza y nivel para continuar, pero la renovación no depende de él y no hay, de momento, acercamiento desde la directiva.

2. AS: "Mucho más que un amistoso"

España se mide hoy contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Para AS no será un amistoso más y el duelo estará marcado por el enfrentamiento entre dos generaciones, por un lado el pasado y el presente, representados por el mencionado Cristiano y Sergio Ramos; por el otro el futuro, representados por João Félix y Ansu Fati.

3. Mundo Deportivo: "Eric, en enero"

El Barcelona no pierde la esperanza en el fichaje de Eric García, según Mundo Deportivo, tras fracasar en el último día de mercado y tienen decidido cerrar la incorporación del jugador del City el próximo mes de enero con la apertura del mercado de invierno. El jugador acabaría contrato en junio de 2021, por lo que su llegada sería incluso más fácil. Por si acaso, esperan que el jugador fuerce su salida de Manchester.

4. Sport: "Fichajes de invierno"

Cerrado el mercado de fichajes, el Barça ya piensa en el mes de enero y en las incorporaciones fallidas de última hora, según Sport. Tanto Depay como Eric García serán objetivos del club en el mercado de invierno y a un precio inferior al que hubieran desembolsado en octubre.

5. Súper Deporte: "¡Javi quédate!"

La posible dimisión de Javi Gracia después de que no hayan llegado fichajes este verano al Valencia sigue dando que hablar en el club. Los jugadores han pedido al técnico que continúe en el equipo y no desperdiciar otro año más como sucedió la temporada pasada. La directiva se escuda en el coste de la plantilla para justificar las ventas y la no llegada de fichajes.

