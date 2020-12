Reino Unido promete mayor reducción de GEI en el G20

(Bloomberg) -- Boris Johnson prometió los recortes más profundos en las emisiones de gases de efecto invernadero en el Grupo de los 20, con un objetivo que pone al Reino Unido a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.

El objetivo del primer ministro de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 68% a 2030 representa el recorte más rápido en la contaminación que aumenta el calor por parte de cualquier economía importante, según un comunicado de la oficina de Johnson en Londres. Pondría a Gran Bretaña en camino para lograr emisiones netas cero a mediados de siglo.

La promesa se encuentra entre los primeros compromisos mejorados para 2030 en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático, donde casi 200 países se comprometieron a reducir rápidamente los gases nocivos relacionados principalmente con la quema de petróleo, gas natural y carbón. Johnson quiere estimular las ambiciones de otros gobiernos para cumplir sus propios objetivos a tiempo para la próxima ronda de conversaciones de Naciones Unidas sobre el tema, que el Reino Unido organizará el próximo año.

“Este es un esfuerzo global, por eso el Reino Unido está instando a los líderes mundiales como parte de la Cumbre de Ambición Climática de la próxima semana a presentar sus propios planes ambiciosos para reducir las emisiones y establecer objetivos netos a cero”, dijo Johnson en un comunicado antes de una cumbre que celebrará sobre el tema el 12 de diciembre.

El objetivo también es una señal clave para las empresas de que el Reino Unido se toma en serio la descarbonización de los sistemas de generación, transporte y calefacción. Se profundizaría el recorte del 40% que el Reino Unido ya ha logrado desde los niveles de 1990.

Está en línea con el esfuerzo global más amplio para contener el calentamiento desde los tiempos preindustriales hasta “muy por debajo” de los 2 grados centígrados, un nivel que aún representaría el cambio más rápido en el clima desde el fin de la última edad de hielo hace más de 10.000 años.

Continuar leyendo la historia

La promesa del Reino Unido va más allá de su objetivo actual de reducir las emisiones en un 57% en el período comprendido entre 2028 y 2032. Eso se estableció en 2016, cuando el objetivo a más largo plazo del Reino Unido era una reducción de 80% para 2050, en lugar del actual objetivo legalmente vinculante de cero neto.

También presiona a la Unión Europea para que acuerde un reducción de emisiones de 55% para 2030 la próxima semana.

“Fallar donde el Reino Unido ha tenido éxito sería enormemente vergonzoso a nivel internacional y un revés significativo para las aspiraciones de la UE con su Acuerdo Verde”, asegura Nick Mabey, director ejecutivo del grupo de investigación E3G.

China, el mayor emisor del mundo, aún no ha alcanzado su pico de emisiones, y a principios de este año dijo que su objetivo era alcanzar el cero neto para 2060. EE.UU., el mayor emisor histórico, se retiró del acuerdo de París bajo la presidencia de Donald Trump. El presidente electo Joe Biden ha prometido volver a unirse al pacto.

Al demostrar su liderazgo internacional sobre el cambio climático, Johnson busca mostrar la perspectiva global de Gran Bretaña, incluso mientras negocia el fin del período de transición después de su salida de la Unión Europea.

En el frente interno, también está pisoteando el territorio de su principal oposición, el Partido Laborista, que entró en las elecciones generales de 2019 con la promesa de una “revolución industrial verde”. Johnson ya se apropió de esa frase el mes pasado cuando describió un Plan de 10 puntos para reducir las emisiones, incluida la financiación para la captura y el almacenamiento de hidrógeno y carbono.

Los laboristas acogieron con beneplácito el objetivo más fuerte del Reino Unido, pero dijeron que el Gobierno aún no ha planeado cómo lo logrará. El partido advirtió que con el tiempo las restricciones a la industria contaminante tendrán que ser más estrictas. Grupos empresariales aceptaron la decisión.

“Si bien lograr una reducción del 68% en las emisiones para 2030 representa, sin duda, un tramo real, no hay duda de que el negocio está preparado para el desafío a medida que reconstruimos mejor y más ecológicamente después de la pandemia”, afirma Rain Newton-Smith, economista jefe de CBI, el mayor lobby empresarial del Reino Unido.

El objetivo está en línea con una recomendación de la Comisión de Cambio Climático (CCC), un grupo de asesores independientes del gobierno sobre el tema. Ese panel dijo que el Reino Unido debería aspirar a un recorte de al menos 68% como parte de su “contribución determinada a nivel nacional” (NDC, por sus siglas en inglés) hacia los esfuerzos globales para combatir el cambio climático en virtud del Acuerdo de París de 2015.

El Acuerdo de París establece un objetivo para mantener el aumento de la temperatura global desde tiempos preindustriales hasta “muy por debajo” de 2 grados centígrados, con el objetivo más amplio de contenerlo aún más a 1,5 grados.

El CCC dijo que el objetivo del 68% del Reino Unido era consistente con el último objetivo. El Reino Unido planea presentar su NDC en su totalidad, incluidas las políticas subyacentes, a la ONU el 12 de diciembre. El país tiene la intención de cumplir su objetivo a través de medidas internas, según lo recomendado por la CCC, pero su objetivo excluye las emisiones de la aviación y el transporte marítimo, en línea con la práctica internacional.

Nota Original:Johnson Commits U.K. to Deepest Greenhouse Gas Cuts in G-20

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2020 Bloomberg L.P.